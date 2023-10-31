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مستعمرون يستولون على منزل في بيت لحم

10/31/2023 3:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولى مستعمرون مساء اليوم الثلاثاء، على منزل في منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، ، بأن مستعمرين استولوا على منزل مكون من طابق واحد، يقع ما بين خلايل اللوز وإسكان الجامعة، يعود للمواطن الفلسطيني بلال أبو كامل، مستغلين عدم وجود أحد من ساكنيه .
يشار إلى أن المستعمرين صعدوا مؤخرا من اعتداءاتهم بحق المواطنين الفلسطينيين في منطقة خلايل اللوز، تمثلت بالهجوم على المنازل ليلا وسط إطلاق النار.

وفا

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