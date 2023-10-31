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الامانة تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

10/31/2023 3:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت أمانة عمان حالة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الثلاثاء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي يتوقع حسب تقرير ادارة الارصاد الجوية هطول زخات متفرقة من المطر قد تمتد للمناطق الوسطى .
وأكد الناطق الإعلامي لأمانة عمان ناصر الرحامنة جاهزية كوادر الأمانة ميدانياً للتعامل مع أي بلاغات ترد الى غرفة طوارئ تلاع العلي ، داعياً المواطنين في حال رصد أي ملاحظة الى الاتصال على أرقام مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ).

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