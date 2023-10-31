دوي انفجار ضخم في تل أبيب

دوي انفجار ضخم في تل أبيب
التاريخ
10/31/2023 3:13:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار ضخم في تل أبيب عقب إطلاق دفعة صاروخية جديدة من قطاع غزة.
وانطلقت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى، حيث أطلقت دفعات صاروخية باتجاه المدينة وضواحيها الشمالية والجنوبية والشرقية.
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