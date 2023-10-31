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مستعمرون يغلقون طريق طولكرم نابلس

10/31/2023 3:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلق عشرات المستعمرين، مساء اليوم الثلاثاء، الطريق الواصل بين طولكرم ونابلس.
وقال مصدر، إن عشرات المستعمرين انتشروا قرب مفرق الطنيب على الطريق الواصل بين طولكرم ونابلس، وأغلقوا الطريق أمام المواطنين الفلسطينيين وسط أعمال عربدة في المكان.

وفا

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