مستعمرون يغلقون طريق طولكرم نابلس
التاريخ
10/31/2023 3:13:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلق عشرات المستعمرين، مساء اليوم الثلاثاء، الطريق الواصل بين طولكرم ونابلس.
وقال مصدر، إن عشرات المستعمرين انتشروا قرب مفرق الطنيب على الطريق الواصل بين طولكرم ونابلس، وأغلقوا الطريق أمام المواطنين الفلسطينيين وسط أعمال عربدة في المكان.
وفا
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