إعلام مصري: فتح معبر رفح لاستقبال جرحى فلسطينيين الأربعاء

إعلام مصري: فتح معبر رفح لاستقبال جرحى فلسطينيين الأربعاء
التاريخ
10/31/2023 3:13:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء، عن فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة؛ لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.
وبحسب مصادر قناة القاهرة الإخبارية، فإن مصر تجري استعدادات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين اعتبارا من الغد.
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