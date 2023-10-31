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إعلام مصري: فتح معبر رفح لاستقبال جرحى فلسطينيين الأربعاء

10/31/2023 3:13:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وسائل إعلام مصرية اليوم الثلاثاء، عن فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة؛ لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.
وبحسب مصادر قناة القاهرة الإخبارية، فإن مصر تجري استعدادات لاستقبال الجرحى الفلسطينيين اعتبارا من الغد.

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