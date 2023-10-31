أبو عبيدة يفجر مفاجآت مدوية عن الحرب في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات البرية وسلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة للصواريخ.وأكد في كلمة له اليوم الثلاثاء التصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة قائلا خضنا ولا نزال مواجهات ضارية ومباشرة.وأكد أيضا تمكن سلاح البحرية في القسام من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة بواسطة طوربيد العاصف الموجه عن بعد.وتابع مجاهدونا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.

وبين أنّ الكتائب استخدمت طوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة، وأنّ العمليات العسكرية الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبة القسام الكثير وغزة ستكون مقبرة للاحتلال الإسرائيلي ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية.

وقال، "نبشر نتنياهو وأركان حربه أنهم سيجثون على الركب في نهاية المعركة والحرب في غزة ستكون نهايته السياسية، وندعو كل جندي ومقاتل شريف في هذه الأمة إلى اقتناص الفرصة والمشاركة في هذه المعركة".

وتحدث أبو عبيدة عن رواية الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحرير إحدى أسيراته نافيًا أن يكون قد وصل إلى أي أسير لدى القسام، وأنّ ذلك الحدث إن صح فإنه قد يكون حصل مع جهات فردية بما في ذلك سكان غزة لديهم أسرى.

وكشف عن إبلاغ كتائب القسام لبعض الوسطاء بنيتها الإفراج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة انسجاما مع رغبة الكتائب بعدم الاحتفاظ بهم في غزة.

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