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الفراية: وزارة الداخلية تعمل على ثلاثة محاور

10/31/2023 3:13:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الداخلية مازن الفراية إن الوحدة الوطنية تعتبر من أهم مرتكزات الأمن الداخلي وهي أساس الأمن والاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم الثلاثاء، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان“استراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن الوطني الأردني”، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 21 وبرنامج ماجستير استراتيجيات في مواجهة التطرف والإرهاب 7.
وبين الفراية أن مفهوم الأمن يرتكز على المحافظة على كيان الدولة، وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهو مفهوم ديناميكي يتطور بتطور الظروف وفقاً لاعتبارات عديدة ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع والمتغيرات الداخلية والخارجية.
وأشار وزير الداخلية إلى أن استراتيجية وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن الوطني الأردني تنسجم في أهدافها مع الأهداف الوطنية، لافتاً إلى أن مهام الوزارة تختص بكل ما يتعلق بالوطن في شتى المجالات والقطاعات، وهي مسؤولة عن الجهاز الأمني والتنفيذي في المحافظات، وتعمل على ثلاثة محاور وهي الأمن والإدارة والتنمية.
وفي نهاية المحاضرة جرى نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.

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