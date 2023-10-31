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إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

10/31/2023 3:13:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن فلسطيني بالرصاص الحي في الصدر، وآخر في قدمه، وجرى نقلهما للمستشفى.

وفا

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