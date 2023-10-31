إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
التاريخ
10/31/2023 3:13:15 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مواطنان فلسطينيان بالرصاص الحي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن فلسطيني بالرصاص الحي في الصدر، وآخر في قدمه، وجرى نقلهما للمستشفى.
وفا
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