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البنتاغون يعلن نشر 300 جندي أمريكي إضافي في الشرق الأوسط

10/31/2023 3:13:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قررت إرسال 300 جندي إضافي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية في الشرق الأوسط.

وقال رايدر خلال المؤتمر الصحفي: "أنا مستعد للإعلان عن قرار إرسال 300 جندي إضافي إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية من قواعدنا في الولايات المتحدة القارية".
ووفقا له، فإن القوات الأمريكية الإضافية في الشرق الأوسط ستساعد القوات المنتشرة بالفعل في المنطقة في "التخلص من الذخائر المتفجرة، والحفاظ على الاتصالات، وستوفر أيضا أنواعا أخرى من الدعم".
وفي الوقت نفسه، أكد رايدر أن جنود الجيش الأمريكي البالغ عددهم 300 جندي الذين سيتم إرسالهم إلى الشرق الأوسط ليس من المقرر أن يشاركوا في العمليات القتالية في الشرق الأوسط.

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