حسابات النخبة الإسرائيلية في الحرب الدائرة على غزة

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شكّلت أحداث السابع من أكتوبر صدمة وحالة من الإرباك واضحتين لدى الجانب الإسرائيلي بقواه ونخبه السياسية والأمنية والعسكرية، فعملية طوفان الأقصى التي قادتها كتائب القسام الذراع العسكري لحماس، مثلت مفاجأة استراتيجية أمام حالة من الاسترخاء العسكري كان يمر بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي عمد بدوره إلى القيام برد عنيف على قطاع غزة والقيام بهجوم هستيري أدى إلى تدمير أحياء سكنية بأكملها، مخلّفًا آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين. جاء ذلك الهجوم بالتزامن مع معركة تزداد وتيرتها مندلعة بين النخب الإسرائيلية بسبب قانون المعقولية الذي تسعى وراءه حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، لتضيف الأحداث الأخيرة في غزة تساؤلات حول آراء النخبة واتجاهاتها في الحرب على غزة، وأبرز النقاشات الجارية اليوم وحساباتها لمرحلة ما بعد الحرب.

في هذ السياق، عقد معهد السياسية والمجتمع ندوة نقاشية، استضافت الخبير في الشؤون الإسرائيلية، د. حسن البراري، كمتحدث رئيسي، وضمت مجموعة من الباحثين والأكاديميين والكتّاب وطلبة العلوم السياسية.

الاختراق الذي أعاد إلى أذهان النخب الإسرائيلية حرب 1973

استحضرت عملية السابع من أكتوبر، مقاربة تمثل معنى الصدمة في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي وكيفية تناول النخب هذا المفهوم، وهي مقاربة، موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق في الفترة ما بين عام 1967 – 1973، والذي بنى تحليله وحديثه آنذاك على نكسة حزيران عام 1967، ورأى فيها أن سوريا لن تحارب إسرائيل إلا إذا حاربت مصر، ولن تحارب مصر مادام سلاحها الجوي أقل بكثير من سلاح الجو الإسرائيلي. إلا أن تحليل ديان سُرعان ما دحضته حرب 6 أكتوبر 1973، أو يوم الغفران بحسب التعبير الإسرائيلي، وهو ما أدى إلى تشكيل لجنة (أجرانات) التي أطاحت بديان نفسه وبجولدا مائير وطاقمها الحكومي آنذاك.

بعد خمسين عامًا، بدا أن السيناريو يتكرر مع حكومة نتنياهو التي لم تكن تعتقد أن حماس ستُقدم على فعلة بهذا الحجم؛ فحسابات نتنياهو قبل الحرب كانت تركز على أربعة جوانب:



أوّلًا: خلق فجوة كبيرة بين السلطة الفلسطينية وحماس لضمان عدم حدوث أي شكل من أشكال التعاون أو التنسيق، موظفًا في ذلك الدعم المالي الذي يقدمه الجانب الإسرائيلي للسلطة وزيادة التنسيق الأمني معها لضبط الأوضاع في الضفة الغربية.

ثانيًا: إغراء وإشغال حركة حماس بالتدفق المالي القادم من دول خليجية بوساطة إسرائيلية، وقد كانت هذه الخطوة إحدى أوجه حالة الردع الإسرائيلية للحركة.

ثالثًا: إضعاف السلطة الفلسطينية من خلال تسخيف دورها في الضفة والتعامل معها بنوع من الاستعلاء الاسرائيلي. رابعًا: التملّص من حل الدولتين، ففي الآونة الأخيرة لم يعد يُسمع في الصحافة الاسرائيلية أو في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية على مختلف توجهاتها -حتى اليسارية منها- عن هذا الحل، بالإضافة إلى أن الحل لم ينته لصالح الدولة الواحدة التي يعيش فيها الفلسطينيون والاسرائيليون جنبًا إلى جنب بل لصالح الاستطيان ومحاولات التهجير، بحيث تستولي اسرائيل على كافة الأرضي بأقل عدد ممكن من السكان.

إلا أن عملية طوفان الأقصى استطاعت خلط الأوراق وأعادت إلى الأذهان الصدمة التي لحقت بالجانب الإسرائيلي قبل خمسين عامًا، مع الفارق في أن الجانب الإسرائيلي لا يشك اليوم أن وجود دولته بات مهددًا وغير مضمون، مهما كانت النتيجة، على خلاف ما أحدثته حرب 1973 والذي شعرت فيها النخب الإسرائيلية بتهديد وجودي لدولتها.

ما تتفق فيه وتختلف عليه النخبة الإسرائيلية في الحرب على غزة

تُجمع النخبة الإسرائيلية على توصيف ما حدث في عملية طوفان الأقصى بأنها هجوم“إرهابي” غير مبرر يستهدف المدنيين ويكشف عن“النزعة الإرهابية” لدى حماس، وبدأت تشبهها بـ“الهولوكوست”، كما عمدت هذه النخبة إلى توصيف حماس بـ“داعش”، وبالتالي تتفق فيما بينها على ضرورة“استئصال” الحركة.

وهذا يتناسب مع القيادة الإسرائيلية التي وضعت في اجتماع طارئ لها أهداف أساسية لما ينبغي أن تقوم به خلال المرحلة المقبلة:



استئصال حماس وتدمير قدراتها العسكرية وسيطرتها على قطاع غزة بشكل كامل، بما يحقق لإسرائيل استعادة الردع ويخفف من وطأة ما حدث في طوفان الأقصى داخل المجتمع الإسرائيلي. في المقابل فإن عميلة الردع في حد ذاتها تتآكل؛ فآخر حرب انتصرت فيها اسرائيل بشكل واضح كانت عام 1967 بعد ذلك لم تحقق سوى سلسلة من الهزائم على مستويات مختلفة.

خلق وقائع جديدة على الأرض وإجبار العالم على التأقلم معه، وهذا تكتيك“صهيوني” يتجلى في إقامة المستوطنات بحيث يفرض تغيّرًا على الأرض، وما يفكر فيه العقل الجمعي الصهيوني يتجه الآن بضرورة اقتطاع أجزاء من قطاع غزة كمنطقة عازلة، ليصبح القطاع أصغر مساحة من الآن، مما يمكّن الجانب الإسرائيلي من التعامل معه بطريقة أمنية أكثر إحكامًا. ملف التهجير، إذ تجد إسرائيل فرصة تاريخية ذهبية، في حربها على غزة اليوم، لن تتكرر في تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية أيضًا، وهذا يتضح الآن من خلال جعل 1.4 مليون من سكان قطاع غزة ينزحون من شمالي القطاع إلى جنوبه. والذي قد يشي باحتمالية الضغط على مصر للسماح للغزيين بالمرور إلى سيناء، وهو ما تقابله مصر بالرفض القاطع.

على صعيد مختلف، ووفقًا لاستطلاع (Dialogue Center)، فإن 86% من المجتمع الإسرائيلي يحمّل القيادة السياسية بزعامة نتنياهو مسؤولية ما حدث جراء الاختراق العسكري الذي حققته كتائب القسام، واللافت أن 80% من تلك النسبة هم من أنصار الائتلاف الحكومي الحالي، وهو ما قد يشير بطريقة أو بأخرى إلى حسم مستقبل نتنياهو السياسي، الذي يبدو أنه يخوض غمار حربه الأخيرة ويسعى من ورائها إلى تحقيق انتصار يحفظ فيه لنفسه رمزية بطولية في عيون الإسرائيليين.

أمام هذه الآراء للمجتمع الإسرائيلي، يبرز تراشق ما بين الخصوم السياسيين والتيارات السياسية في إسرائيل بين الأحزاب أو داخل الأحزاب أنفسها، أبرزها التراشق داخل حزب الليكود بين جناحيه اليساري واليميني، ولربما هذا التراشق قد يذهب باتجاه القضاء على مستقبل نتينياهو السياسي أو بداية لتفتيت الحزب، خاصة بعد أن هدد 6 وزراء بالاستقالة، إلى جانب الاتهام الذي تواجهه الصهيونية الدينية في إسرائيل من قبل أحزاب وقوى علمانية ترى فيها سببًا بتأزيم الوضع ليصل إلى ما هو عليه اليوم، وهو ما أدى بالقوى العلمانية إلى تقديم دعوات جادة لعزل الصهيونية الدينية واستئصالها من العمل السياسي، خاصة مع التعقيد الكبير الذي تواجهه العملية السياسية في إسرائيل التي بدت وكأنها غير قابلة للحل مع النظام الانتخابي (الدائرة المفتوحة) الذي يسمح بالتمثيل السياسي للمصالح الضيّقة وبالتالي يصعّب من حدوث استقرار سياسي، إلا أنها تعطي من يفوز بالأكثرية أو يشكل الحكومة إمكانية إقصاء المتدينيين والصهيونية الدينية بشكل كامل من المشهد السياسي الاسرائيلي وهو ما يرجح أن يحدث عند الانتخابات المقبلة.

صراع الحكومة والعسكر في إسرائيل

على صعيد العلاقة بين الحكومة و المؤسسة العسكرية، تشهد الساحة الإسرائيلية أيضًا خلافات بين قيادات الجيش والحكومة لا تخلو من طابعها الشخصي، إذ تجمع رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع يؤاف غالنت علاقة مشحونة حيث قدّم الأخير استقالته سابقًا احتجاجًا على التعديلات القضائية، في حين أن رئيس الحكومة ومنذ بدء الحرب يستشير ويعتمد بشكل كبير على رئيس الأركان السابق غابي اشكنازي الذي تجمعه خصومة مع غالنت على صعيدين سياسي وشخصي وقد تعبر هذه القضية عن أزمة الثقة بين القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل، ولربما إحدى تمظهرات هذه الأزمة هي ظاهرة الذباب الالكتروني التابع لمكتب نتنياهو الذي بدأ في استهداف وتشويه صورة الجيش وقياداته بهدف تجميل صورة رئيس الحكومة التي تعرضت لخدش كبير في الرأي العام الإسرائيلي.

يوضح مقال لمائير بن شابات المقرب من جهاز الآمان (الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية)، أن التفكير داخل الجيش أكثر واقعية من رعونة الصهيونية الدينية التي رفعت شعار“دَع الجيش ينتصر منذ اليوم الأول”، بمعنى أنها تريد تحقيق نصر عسكري ثم التفكير في حساب المقصرين، ومن هنا لربما يتضح أن الجميع يحضّر لرواية ما بعد الحرب وهذا سيفرز بالضرورة روايتين؛ الأولى للخارج وبالتحديد للغرب في محاولة لاستدامة دعمهم لإسرائيل خاصة في ظل وجود تخوف يكمن بأن ينقلب المجتمع الدولي عليها، مع تكشّف الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، وفشل مكتب“هزبرا” التابع لوزارة الخارجية الاسرائيلية في تعزيز الدعاية الإسرائيلية بعد لقاء الأسيرة التي أطلق سراحها القسام، والتي أشادت بالطريقة التي عوملت بها، وهو ما شكل ضربة للدعاية الإسرائيلية. والرواية الأخرى هي للداخل الإسرائيلي، المجتمع الذي أصيب بصدمة كبرى بعد حصيلة قتلى وصلت إلى أكثر من 1400 قتيل عدا عن الإصابات، بالإضافة إلى الضربة المعنوية التي مُني بها الجيش الإسرائيلي.

على الرغم من وجود إجماع على استئصال حماس، إلا أن هناك اختلاف كبير بخصوص الدخول بريًّا على قطاع غزة وخوض الحرب البرية، فبعض الأطراف تدعو إلى دخول الجيش واحتلال غزة بالكامل، بينما أطراف أخرى على يمين نتنياهو تريد أن يدخل الجيش ويحتل نصف غزة ويدمر الأنفاق ويقيم منطقة عازلة. أما الجيش ممثلًا برئيس أركانه يقول بأن الجيش على جهوزية عالية لدخول غزة واحتلالها بالكامل لإحراج نتنياهو المتردد؛ إذ أصبح قرار الحرب البرية مرتبطًا اليوم بأجندات دولية ولم يعد قرارًا إسرائيليًّا فقط، فالمدخلات الأمريكية حاضرة في غرفة العمليات بحيث تعطي الولايات المتحدة الضوء الأخضر للقضاء على حماس لكن في سياق خطة معينة، وهذه الخطة لم تتضح تفاصيلها بعد، لكن معالمها قد تحتوي على إطلاق عملية سلام مع الحديث عن إدخال لأطراف عربية تباعًا لتسوية الصراع في غزة، مع التأكيد على إقامة منطقة أمنية بعد التخلص من حماس، إضافة إلى أن هناك من هو داخل الجيش يرى أن تأخير الدخول البري ليس من صالح إسرائيل، فقد بدأ الحديث جديًّا عن فتح ممرات آمنة لقطاع غزة ومطالبات بوقف إطلاق النار مع بدء إدانة إسرائيل من قبل المجتمع الدولي وهذا لم يكن موجودًا في الأسبوع الأول للحرب.

خلاصة:

النصر بالنسبة لإسرائيل هو استئصال حركة حماس والقضاء عليها نهائيًّا، وفي حال نجحت حماس بالبقاء، فهذا سيكون له تداعياته الكبيرة على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وقد يغير العديد من المعادلات؛ فالحرب محليّة الآن لكنها بطعم إقليمي، فهناك مخاوف حقيقية من أن تنتفض الضفة الغربية وأن تدخل أطراف إقليمية إلى الحرب.

تعيش الساحة الإسرائيلية نوعًا من المزايدات، فنتنياهو يخوض حرب البقاء فهو يدرك أنه الخاسر الأول ومن بعده الصهيونية الدينية التي قد لا يكون لها مكان في الائتلاف الحكومي القادم، وهذا قد يعطي ذخيرة للأمريكيين لعزل هذا التيار تمامًا والدفع لتشكيل حكومة من يمين العمل ويسار الليكود بالإضافة إلى حزب شاس.

إخراج حماس من المشهد أمر متفق عليه دوليًّا بعدما تم تصويرها على أنها نموذج“داعش“في غزة، والحديث يتمحور الآن، في بعض الأروقة، عن إيجاد وصاية دولية مؤقتة على غزة، وهو ما يعني أن حماس قد لا تكون موجودة بأية مفاوضات قادمة، حيث لا يوجد في العقليتين الامريكية والاسرائيلية أي نية للتفاوض مع الحركة بعد شيطنتها أمام العالم َوالرأي العام والتعامل معها على أساس أنها منظمة إرهابية؛ لذا فالتفكير لما بعد الوصاية حاليًّا هو إعادة الإعمار مع تأهيل السلطة الفلسطينية لتحكم قطاع غزة.

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