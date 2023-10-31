

هناك الكثير من الأوراق وما زالت وتفعيلها يحتاج إلى استراتيجية عربية موحدة تتناسب مع هذه الكارثة.

التعويل على القمة العربية الطارئة خطأ لأنه مسار سرعة الأحداث اليومية أصبح علامة فارقة.

العرب يملكون الكثير من الأدوات، الجغرافيا العربية مؤثرة والعلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية. إسرائيل لن تنهي هذه الحرب لأن حكومة نتنياهو بالذات تعتبرها فرصة جاءت على طبق من ذهب في موضوع الدعم غير المشروط المطلق لها عسكريا وسياسيا من المحور الغربي والولايات المتحدة.

MENAFN - Amman Net)المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود ضيف الله الحمود، يدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود للضغط على إسرائيل "كي تتوقف عن مماطلاتها في إدخال المساعداتبدء فترة التمديد للتسجيل لـتكميلية التوجيهي لعام 2023 إلكترونيا اعتبارا من صباح الأربعاء وتنتهي مساء الخميس.ترجيح تخفيض أسعار البنزين بنوعية 4 قروش والديزل 3 قروش في تسعيرة كانون ثاني، بحسب الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي.ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 1.3% لنهاية شهر أيلول الماضي، وفق تقرير شهري للبنك الدولي.قمة عربية طارئة تعقد في العاصمة السعودية الرياض في 11 تشرين الثاني بعد طلب فلسطيني سعودي، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة.استشهاد نحو 40 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف جوي ومدفعي نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، على معظم مناطق قطاع غزة.المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي للدخول إلى قطاع غزة، حيث اشتبكت المقاومة مع قوات الاحتلال في 4 محاور.تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا تتحول أحيانا إلى غائمة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. السبايلة: لا يمكن التعويل على موقف عربي حقيقي سريع عقد القمة العربية لرفع مطالبها بعد أسبوعين هو رفع عتب دبلوماسي 10/31/2023 - 15:59 عمان نت-رحمة محارم

قال المحلل السياسي الدكتور عامر السبايلة بخصوص إعلان قعد القمة العربية في الرياض في الموافق ال11 من تشرين الثاني، إن التعويل على القمة العربية الطارئة خطأ لأنه مسار سرعة الأحداث اليومية للعدوان أصبح علامة فارقة. وعقد القمة العربية لرفع مطالبها بعد أسبوعين هو رفع عتب دبلوماسي على حد وصفه.

وأضاف في حديث لـ"راديو البلد" أن أدوات الضغط الحقيقية كان يجب أن تستثمر لوقف العدوان نحن الآن نتجه لإكمال الشهر على هذه الحرب وليس هناك أي تحرك حقيقي لوقف العدوان أو استخدام أي وسائل ضغط. كل ما يحدث ما يزال يدور في محاولة إدخال المساعدات الإنسانية. وقال إن العرب يملكون الكثير من الأدوات، والجغرافيا العربية مؤثرة والعلاقات مع الولايات المتحدة والدول الغربية. وأن " هناك الكثير من الأوراق وما زالت لكن تفعيلها يحتاج إلى استراتيجية عربية موحدة تتناسب مع هذه الكارثة. ولكن ما يوجد الآن هي مواقف فرق صغيرة دول تعبر عن مصالحها أكثر من تعبيرها عن مصلحة موحدة. وهناك انقسام على كيفية رؤية هذا الموضوع. كما يشاع الآن أن الكثير من الدول لا ترغب بخروج حماس منتصرة من هذه الأزمة باعتباره خطر أكبر بالنسبة لها عودة الإسلام السياسي. "

وقال بشأن المعايير التي يعمل بها المجتمع الدولي اليوم أن هناك تحايل عليها لأن المعايير واضحة وثابتة قتل المدنيين لا يمكن تصنيفه ولا شرعنته.و المجتمع الدولي مضطر الآن على مواجهة نفسه. فنحن نعيش مناخات ما بعد ال 11 من سبتمبر وكأن الجميع يجب أن يوصف بالإرهاب ولا مجال للحديث. وهذا الإرهاب الفكري الذي يمارس على الكثير من وسائل الإعلام ومراكز الدراسات أصبح واضحا للجميع، ولكن هذا لا يدوم لا يمكن استمرار حرب بهذه البشاعة لمدة طويلة دون أن ينقلب عليك الرأي العام العالمي. فهنا تصبح الفكرة بكيفية مخاطبة الشعوب وليس الحكومات.

وأوضح السبايلة أن إسرائيل لن تنهي هذه الحرب لأن حكومة نتنياهو بالذات تعتبرها فرصة جاءت على طبق من ذهب في موضوع الدعم غير المشروط المطلق لها عسكريا وسياسيا من المحور الغربي والولايات المتحدة. وسيسعى نتنياهو إلى توسيع الحرب وانخراط الولايات المتحدة بشكل أكبر . ولن يسعى إلى إيقافها إلا إذا اتسعت الكلفة الأمنية على إسرائيل و تشكل أزمة سياسية في الداخل الإسرائيلي.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · محلل سياسي: كثير من الأوراق ما زال تفعيلها يحتاج إلى استراتيجية عربية موحدة تتناسب مع هذه الكارثة

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad