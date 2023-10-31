أكثر من 10 شهداء في قصف على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد أكثر من 10 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال أغار على منزل في مخيم الشاطئ، ما أدى لارتقاء أكثر من 10 شهداء، وإصابة آخرين.
كما استهدفت زوارق الاحتلال الحربية منازل المواطنين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
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