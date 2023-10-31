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أكثر من 10 شهداء في قصف على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

10/31/2023 3:12:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد أكثر من 10 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف استهدف منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال أغار على منزل في مخيم الشاطئ، ما أدى لارتقاء أكثر من 10 شهداء، وإصابة آخرين.

كما استهدفت زوارق الاحتلال الحربية منازل المواطنين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.


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