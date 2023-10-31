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مستعمرون يغلقون طريق طولكرم نابلس

10/31/2023 3:12:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أغلق عشرات المستعمرين، مساء اليوم الثلاثاء، الطريق الواصل بين طولكرم ونابلس.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستعمرين انتشروا قرب مفرق الطنيب على الطريق الواصل بين طولكرم ونابلس، وأغلقوا الطريق أمام المواطنين وسط أعمال عربدة في المكان.

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