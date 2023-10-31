مستعمرون يغلقون طريق طولكرم نابلس
التاريخ
10/31/2023 3:12:51 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أغلق عشرات المستعمرين، مساء اليوم الثلاثاء، الطريق الواصل بين طولكرم ونابلس.
وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستعمرين انتشروا قرب مفرق الطنيب على الطريق الواصل بين طولكرم ونابلس، وأغلقوا الطريق أمام المواطنين وسط أعمال عربدة في المكان.
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