مستعمرون يستولون على منزل جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN/استولى مستعمرون مساء اليوم الثلاثاء، على منزل في منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، ، بأن مستعمرين استولوا على منزل مكون من طابق واحد، يقع ما بين خلايل اللوز وإسكان الجامعة، يعود للمواطن بلال أبو كامل، مستغلين عدم وجود أحد من ساكنيه .
يشار إلى أن المستعمرين صعدوا مؤخرا من اعتداءاتهم بحق المواطنين في منطقة خلايل اللوز، تمثلت بالهجوم على المنازل ليلا وسط إطلاق النار، وإحراق مركبة مواطن.
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