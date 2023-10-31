مستعمرون يستولون على منزل جنوب شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN/استولى مستعمرون مساء اليوم الثلاثاء، على منزل في منطقة خلايل اللوز، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، ، بأن مستعمرين استولوا على منزل مكون من طابق واحد، يقع ما بين خلايل اللوز وإسكان الجامعة، يعود للمواطن بلال أبو كامل، مستغلين عدم وجود أحد من ساكنيه .

يشار إلى أن المستعمرين صعدوا مؤخرا من اعتداءاتهم بحق المواطنين في منطقة خلايل اللوز، تمثلت بالهجوم على المنازل ليلا وسط إطلاق النار، وإحراق مركبة مواطن.