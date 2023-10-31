الرئاسة: عدم معاقبة إسرائيل على ارتكاب المجازر بحق شعبنا هو الذي يشجعها على الاستمرار في ارتكابها

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أكدت الرئاسة الفلسطينية أن على المجتمع الدولي أن يأخذ موقفا حقيقيا تجاه وقف العدوان والمجازر الإسرائيلية المرتكبة بحق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وآخرها المجزرة التي ارتكبت في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأوقعت مئات الشهداء والجرحى.

وأكدت الرئاسة أن عدم محاكمة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على كل الجرائم التي ارتكبوها هو الذي يشجعهم على ارتكاب مزيد من هذه الجرائم بحق شعبنا.

وحملت المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته مسؤولية هذه المجازر في ظل هذا الصمت والعجز.

وشددت الرئاسة على أن كل هذه الجرائم والمجازر بحق شعبنا لن تجعله يركع أو يستسلم أو يرفع الراية البيضاء بل ستزيده تمسكا بحقوقه المشروعة وإصرارا على دحر هذا الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

ودعت الرئاسة جماهير شعبنا إلى الوحدة ورص الصفوف ونبذ الفتنة لمجابهة هذه التحديات المصيرية التي تعصف بقضيتنا وشعبنا.

ودعت أحرار العالم إلى اعلاء صوتهم لوقف هذه المجازر التي ترتكب بحق شعبنا على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وطالبت الرئاسة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا فورا.

وحيت الرئاسة أبناء شعبنا في كل مكان الذين يتصدون بصدورهم العارية لآلة البطش والقتل الاسرائيلية وتحديدا في قطاع غزة الذين رفضوا التهجير وصمدوا وثبتوا افشالا لمشروع تصفية القضية الفلسطينية.



