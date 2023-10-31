الخارجية: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في مخيم جباليا

الخارجية: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في مخيم جباليا
التاريخ
10/31/2023 3:12:47 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.
وقالت الوزارة، إن الاحتلال ارتكب مجزرة واسعة النطاق وإبادة جماعية على سمع وبصر العالم، بحجة "الدفاع عن النفس".
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