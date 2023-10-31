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الخارجية: الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في مخيم جباليا

10/31/2023 3:12:47 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، المجزرة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا في مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن الاحتلال ارتكب مجزرة واسعة النطاق وإبادة جماعية على سمع وبصر العالم، بحجة "الدفاع عن النفس".

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