إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
التاريخ
10/31/2023 3:12:47 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN/أصيب مواطنان بالرصاص الحي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في الصدر، وآخر في قدمه، وجرى نقلهما للمستشفى.
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