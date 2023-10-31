إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يدين الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لمخيم جباليا

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN/أدان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، "الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا".

وقال إن هذا القصف يأتي "استمرارا للهجمات العشوائية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، في انتهاك صارخللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع".