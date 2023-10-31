إذاعات وتلفزيونات التعاون الإسلامي يدين الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني لمخيم جباليا

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN/أدان اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، "الاستهداف الإسرائيلي اللاإنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا".
وقال إن هذا القصف يأتي "استمرارا للهجمات العشوائية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المدنيين العزل في أماكن إيوائهم وبمحيط المراكز والمستشفيات الطبية التي يلجأون إليها هربا من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، في انتهاك صارخ
للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ودون أي اكتراث بالأرواح التي تُزهق، وبشكل يفاقم من الأوضاع الإنسانية المتأزمة والمتدهورة في القطاع".
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