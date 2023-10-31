«سيدرا» تقرأ وتميز الألوان وهي مغمضة العينين

سيدرا سعود، البالغة من العمر 13 عاماً، أتت من الأردن للمشاركة في تحدي القراءة العربي، تستطيع القراءة ومعرفة الألوان والأحرف وهي مغمضة العينين، في مشهد لفت انتباه جميع الحاضرين، أمس، في تحدي الجاليات الذي أقيم في مكتبة محمد بن راشد.

أمسكت سيدرا بصحيفة «البيان»، وبدأت تقرأ العناوين وهي مغمضة العينين، وفاجأت الجميع بقدرتها فعلياً على قراءة المكتوب بمجرد وضع يديها عليه، ومعرفة لون ملابس الموجودين بمجرد لمسها، وقالت: «منذ طفولتي وأنا أمتلك موهبة خاصة في الحفظ، وأستطيع شم رائحة الأشياء والتفرقة بينها، فلاحظ والديها ذلك وخصصا لها مدربة خاصة لتعليمها كيفية تفعيل الجزء الأيمن من المخ الذي يعمل على الإبداع، وبالتالي تمكنت بعد فترة من التمرينات من الشعور بحرارة ورائحة كل لون وحرف».

قرأت سيدرا 130 كتاباً للمشاركة في التحدي وأضافت: لدي كتب مفضلة منها «الأمير الصغير»، فكما يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» إن أول كتاب يقرأه الطالب هو أول سطر يكتبه في حياته، وساق البامبو، وفن اللامبالاة، وفن الإصغاء.