18 مؤسسة من الشارقة تستعرض مستجداتها السياحية في سوق السفر العالمي بلندن 6 نوفمبر

تستعد إمارة الشارقة للمشاركة في الدورة الـ43 من «سوق السفر العالمي» الذي ينعقد في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر 2023، وتشارك 18 هيئة حكومية وخاصة من الإمارة بالتعاون مع «هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة»، بهدف التعريف بمنجزات الإمارة في تحقيق التوازن بين تطور القطاع السياحي من ناحية، وتكريس مفاهيم البيئة والتراث والثقافة عنواناً لاستراتيجيتها في صناعة سياحة مستدامة متنوعة الخيارات.



وتقدم الشارقة للمشاركين والحضور في المعرض التجارب والوجهات الاستثنائية المتنوعة التي تحتضنها ما بين السياحة البيئية والصحراوية والتراثية والثقافية والترفيهية، إضافة إلى سياحة المغامرات والرياضة، فتضم الإمارة تنوعاً بيئياً فريداً يمتد من قلب الصحراء إلى الجزر مروراً بالجبال التي حولتها الإمارة إلى معالم حضارية مهمة مثل مدرج خورفكان، ومشروع مليحة للسياحة الأثرية والبيئية، ومركز بحيص - الحديقة الجيولوجية، وسفاري الشارقة والمحميات الطبيعية مثل محمية واسط الطبيعية ومحمية أشجار القرم.

واستقبلت الشارقة في السنة الماضية 2022، أكثر من مليون وأربعمئة ألف زائر في منشآتها الفندقية، وشهد العام الجاري زيادة ملموسة في عدد الزوار، فاستقبلت الإمارة في الفترة ما بين يناير وسبتمبر من سنة 2023، أكثر من مليون ومئة ألف نزيل بزيادة 18% على الفترة نفسها في سنة 2022.

تنامي الوعي بالسياحة البيئية

ويشارك هذا العام في جناح الشارقة، بالتعاون مع «هيئة الإنماء التجاري والسياحي»، عدد من أبرز المؤسسات والهيئات من القطاعين الحكومي والخاص، وهي هيئة مطار الشارقة الدولي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وهيئة الشارقة للمتاحف، ومعهد الشارقة للتراث، والشارقة لإدارة الأصول، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومركز إكسبو الشارقة، ومجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة للسيارات القديمة.



بينما شملت قائمة المشاركين من القطاع الخاص، وكالة مطار الشارقة للسفريات (ساتا)، والشارقة الوطنية للفنادق، وفندق «ذا تشيدي البيت، الشارقة»، ومنتجع كورال بيتش الشارقة، ومنتجع وسبا شيراتون الشارقة، وفندق جولدن ساندز، وهوليداي للسفر والسياحة، وتراف تولك.



وأوضح خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن قطاع السياحة مرتبط بشكل وثيق بالعلاقات الدولية والوصول إلى الجمهور في كل ساحة من العالم وترسيخ الروابط وبناء الشراكات مع الجهات النظيرة ذات التأثير في توجهات السفر والسياحة عالمياً، مضيفاً إن الهيئة تعمل بالتعاون مع هيئات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، من أجل أن تكون الإمارة الوجهة السياحية الأكثر جذباً وتنوعاً على مستوى التكامل السياحي وتنوع الخيارات والتجارب في المنطقة والعالم.



وقال المدفع: «إن قطاع السياحة في تطور متسارع، وهناك زيادة في نسبة الوعي بالسياحة البيئية والتراثية والثقافية، وإمارة الشارقة ظلت سبّاقة في تبني هذه الاستراتيجيات السياحية انطلاقاً من التزامها معايير التنمية المستدامة التي تدعمها القطاعات كافة وفي مقدمتها السياحة».



سوق السفر العالمي



يذكر أن «سوق السفر العالمي» موطن صناعة السفر والسياحة العالمية والحدث الأكثر تأثيراً في قطاع السياحة، ويجمع العاملين كافة في السياحة والسفر ويوفر لهم منصة لعرض منجزاتهم وفرادة تجاربهم وبناء العلاقات والشراكات بين نظرائهم من العالم. وتنعقد الدورة الـ43 من المعرض هذا العام بمشاركة خمسة آلاف جهة ومؤسسة عارضة منجزاتها وابتكاراتها وتصوراتها لمستقبل السفر العالمي لنحو واحد وخمسين ألف زائر من مختلف دول العالم.