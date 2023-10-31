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ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ..170 متسابقاً و28 دولة في «آسيوية الأوبتمست»

10/31/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أطلق الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أمس، إشارة البدء لسباقات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك خلال الحفل الافتتاحي، الذي أقيم على كاسر الأمواج في أبوظبي.

حضر مراسم الافتتاح، التي تضمنت السلام الوطني للدولة، ومسيرة المنتخبات المشاركة، فيصل نياز ترميزي سفير باكستان لدى الدولة، بول أفونديل سفير كومنولث دومينيكا لدى الدولة، ورعاة الحدث «أبو ظبي البحرية» و«بنك المارية المحلي».

وينظم النادي البطولة، التي تستمر حتى 4 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 170 متسابقاً من 28 دولة.

هدف
وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «إن البطولة تعزز مفهوم الاستدامة البحرية، الذي نعمل على ترسيخه في نشاطات ورياضات النادي المختلفة، وتساعد على انتشار وتطبيق أهم المبادئ الخاصة بالاستدامة، والأوبتمست من الرياضات المهمة، لأنها بداية مراحل الإبحار الحديث، والانتقال للفئات الكبيرة وهي الأساس أيضا للشراع الحديث».

من جهته قال الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان: «التراث مرتبط بالبحر، وغني بمفردات الإبحار بالشراع والبحث عن اللؤلؤ. نحن سعداء بمشاهدة عدد كبير من البحارة يشاركون في مياه أبوظبي بحثاً عن التميز، وأتمنى أن يكون هذا الأسبوع ذكرى مميزة لجميع المشاركين».


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