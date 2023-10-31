بفوزه العريض على الجزيرة 33 - 19 ..الشارقة يتصدر دوري شباب اليد

(MENAFN
- Al-Bayan)
نجح فريق شباب اليد بنادي الشارقة في اعتلاء قمة دوري شباب اليد رافعاً رصيده إلى 16 نقطة، بفوزه العريض على الجزيرة 33 - 19، واحتل الوصل المركز الثاني برصيد 16 نقطة بعد فوزه على البطائح 31 - 30.
واحتل فريق شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 14 نقطة، والبطائح رابعاً برصيد 10 نقاط، واحتل فريق الجزيرة المركز الخامس برصيد 8 نقاط، وفريق بني ياس المركز السادس والأخير عقب خسارته أمام فريق شباب الأهلي 21 - 35.
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