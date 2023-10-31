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بفوزه العريض على الجزيرة 33 - 19 ..الشارقة يتصدر دوري شباب اليد

10/31/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


نجح فريق شباب اليد بنادي الشارقة في اعتلاء قمة دوري شباب اليد رافعاً رصيده إلى 16 نقطة، بفوزه العريض على الجزيرة 33 - 19، واحتل الوصل المركز الثاني برصيد 16 نقطة بعد فوزه على البطائح 31 - 30.

واحتل فريق شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 14 نقطة، والبطائح رابعاً برصيد 10 نقاط، واحتل فريق الجزيرة المركز الخامس برصيد 8 نقاط، وفريق بني ياس المركز السادس والأخير عقب خسارته أمام فريق شباب الأهلي 21 - 35.

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