بطولة إسبانيا: المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2027



مدّد المهاجم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور عقده مع فريقه ريال مدريد الإسباني لكرة القدم حتى 2027، وذلك وفق ما أعلن النادي الملكي .

وقال في بيان "اتفق نادي ريال مدريد وفيني جونيور على تمديد عقد اللاعب الذي يظل مرتبطاً بالنادي حتى 30 يونيو 2027".

وانضم فينيسيوس جونيور لريال في يوليو 2018 حين كان في الثامنة عشرة من عمره قادماً من فلامنغو.

وخلال أعوامه الستة مع النادي الملكي، خاص 235 مباراة، سجّل فيها 63 هدفاً بحسب أرقام ريال، ليساهم في إحراز ألقاب الدوري الإسباني (2020 و2022)، دوري أبطال أوروبا (2022)، كأس العالم للأندية (2022)، الكأس السوبر الأوروبية (2022)، كأس إسبانيا (2023) والكأس السوبر الإسبانية (2020 و2022).

وبعد رحيل الفرنسي كريم بنزيمة هذا الصيف الى نادي الاتحاد السعودي، بات فينيسيوس جونيور مركز الثقل في الخط الأمامي للنادي الملكي بصحبة مواطنه رودريغو والوافد الجديد الإنكليزي جود بيلينغهام الذي يقدم بداية رائعة مع نادي العاصمة الإسبانية بتسجيله 13 هدفاً في 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات.

وبعد الفوز على أرض الغريم برشلونة 2-1 السبت بهدفين لبيلينغهام، يتصدر ريال ترتيب الدوري بـ28 نقطة وبفارق الأهداف عن جيرونا وثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث وأربع عن العملاق الكاتالوني الرابع.

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