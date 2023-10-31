النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتطلع لخوص كوبا أميركا بعد فوزه بالكرة الذهبية للمرة الثامنة

حدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه المقبل بعد الفوز بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة في مسيرته الأسطورية، وهو قيادة منتخب بلاده إلى الاحتفاظ بلقبه بطلاً لكوبا أميركا المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة.

وتوّج ميسي الإثنين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب، الجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم العالمية والتي تمنحها سنوياً مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، للمرة الثامنة في مسيرته ليبتعد في صدارة أكثر الفائزين بها بفارق ثلاثة ألقاب عن غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان غائباً أصلاً عن لائحة المرشحين الثلاثين.

وجاء تتويج ميسي بهذه الجائزة التي نالها العام الماضي الفرنسي كريم بنزيمة لكن مهاجم نادي الاتحاد السعودي الحالي اكتفى في النسخة الحالية بالمركز السادس عشر، بعدما نجح أخيراً في قيادة منتخب بلاده الى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر.

كان تتويجه بالكأس العالمية الأفضل في مسيرته المذهلة، وهذا ما منحه التفوق على منافسيه النجم النروجي لمانشستر سيتي الإنجليزي إرلينغ هالاند ووصيف مونديال قطر وهدافه نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي اللذين حلا خلفه توالياً في التصويت على الجائزة.

ولدى سؤاله عن إمكانية فوزه بالجائزة للمرة التاسعة، فضل ابن الـ36 عاماً عدم التركيز على هذه المسألة مفضلاً الحديث عن هدفه المقبل، بالقول "أنا لا أفكر بالمستقبل على المدى الطويل. أنا أستمتع حالياً بكل يوم على حدة".

وأضاف الأرجنتيني الذي يدافع حالياً عن إنتر ميامي الأميركي بعد رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي نهاية الموسم الماضي، "أمامنا بطولة كوبا أميركا في الولايات المتحدة، حيث أنا الآن (مع إنتر ميامي) وحيث نحن حاملو اللقب، لذلك أتطلع الى خوضها في حالة بدنية جيدة وبعد ذلك سأرى كيف ستسير الأمور من هناك".

وتقام البطولة القارية في الولايات المتحدة بين 20 يونيو و14 يوليو، حيث تسعى الأرجنتين الى الاحتفاظ باللقب الذي أحرزته عام 2021 في البرازيل لأول مرة منذ 1993 بفوزها على أصحاب الأرض 1-0، ما منح ميسي لقبه الأول على الإطلاق بألوان بلاده.

وأقرّ ميسي أن فترة العامين التي قضاها في سان جرمان لم تسير بالطريقة التي تصورها عند التوقيع من برشلونة الإسباني في 2021، قائلاً "لم تسر الأمور كما كنت أتمنى، لكني استمتعت بالمدينة كثيراً، وأحب أولادي المدينة كثيراً ووجدوا صعوبة في مغادرتها".

وتابع "إنها مدينة مذهلة وكنت محظوظاً بالعيش هنا. من ناحية كرة القدم، لم تسر الأمور كما كنت أتمنى، لكني أفضل أن أتذكر الأشياء الجيدة الكثيرة".

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