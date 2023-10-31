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الفيفا يؤكد أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي تقدمت بطلب لاستضافة كأس العالم 2034

10/31/2023 3:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

‬‬قال الاتحاد الدولي ‭‭)‬‬الفيفا) اليوم الثلاثاء إن السعودية هي الاتحاد الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد.

وكان الفيفا قد دعا دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر .

وأعلنت السعودية أنها ستتقدم بعرض بعد دقائق فقط من الإعلان في الرابع من أكتوبر.

وقالت أستراليا اليوم الثلاثاء إنها لن تتقدم بطلب لاستضافة البطولة تاركة السعودية المرشحة الوحيدة.

وقال الفيفا في بيان "كما هو منصوص عليه في لوائح العطاءات التي وافق عليها مجلس الاتحاد الدولي ستقوم إدارة الفيفا بإجراء عمليات تقييم شاملة للعروض المقدمة لتنظيم نسختي 2030 و2034 من كأس العالم وستؤكد اختيار الدول المنظمة بحلول مؤتمر الفيفا المقرر في الربع الرابع لعام 2024".

وكان الفيفا أعلن في وقت سابق أن الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة نسخة 2030 بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

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