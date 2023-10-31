حمد الله وبنزيمة يقودان الاتحاد لدور الثمانية بكأس الملك



تألق المغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله الفرنسي كريم بنزيمة ليقودا الاتحاد حامل لقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم لبلوغ دور الثمانية بكأس الملك عقب الانتصار كبير بنتيجة 3-صفر على مضيفه الفيحاء.

وفي وقت سابق اليوم، عاد المتألق يانيك كاراسكو للتألق مع فريقه الشباب ليقوده للفوز على مضيفه الفتح 2-1 عقب اللجوء لوقت إضافي ليبلغ دور الثمانية للبطولة بينما اطاح التعاون بضيفه الوحدة وصيف بطل النسخة الماضية بفوزه عليه 2-صفر في الدور ذاته.

وكان حمد الله في قمة تألقه اليوم وواصل هوايته في تسجيل الأهداف مبادرا بمنح فريقه التقدم في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء بعد تمريرة متقنة من رومارينيو انفرد بها بمرمى الفيحاء ليرسل حمد الله الكرة من فوق الحارس نحو الشباك.

وعاد حمد الله ليهز الشباك من جديد قبل نهاية زمن اللقاء بثلاث دقائق بعد ان اقتنص الكرة داخل منطقة الجزاء واطلق تسديدة قوية في المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، أكمل بنزيمة الثلاثية بتسديدة قوية رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن في سقف الشبكة ليطلق الحكم بعدها صفارة النهاية معلنا انتصار الاتحاد وبلوغه دور الثمانية.

* كاراسكو يتألق

ومدفوعا بانتصاره المستحق على ضيفه الطائي في الجولة الماضية من دوري المحترفين في أول مباراة على ملعبه الجديد، استطاع الشباب العودة في النتيجة بعد أن كان الفتح البادئ بالتسجيل في الدقيقة 24 بواسطة لاعبه كريستيان تيو.

لكن كاراسكو، الذي أصيب في كاحل القدم خلال مباراة الطائي، رد بقوة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 59 من ركلة ركنية خدعت حارس الفتح لينتهي الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 1-1.

ولجأ الفريقان لوقت اضافي عاد فيه البلجيكي كاراسكو (30 عاما) لتقمص دور البطولة بتسجيله هدف الانتصار في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الثاني ليفوز الشباب ويعبر لدور الثمانية.

ورغم المعاناة التي تسبب فيها للهلال وخسارته بصعوبة بركلات الترجيح في نهائي البطولة الموسم الماضي، بدا الوحدة ظلا باهتا للفريق الذي خاض نهائي العام الماضي ليتراجع 2-صفر عقب 11 دقيقة من البداية.

افتتح التعاون التسجيل بفضل هدف عبد الله الحافظ لاعب الوحدة بالخطأ في مرماه حيث اعاد الكرة لحارسه منير المحمدي الذي أخطأ في تقديرها لتسكن الشباك في الدقيقة الثانية من اللقاء.

وعزز الإسباني الفارو ميدران تقدم فريقه في الدقيقة 11 من ركلة حرة سكنت شباك المحمدي بعد أن اصطدمت الكرة بأرضية الملعب أمام المرمى وارتدت إلى داخل الشباك ليتأهل التعاون لدور الثمانية أيضا.

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