تياجو لاعب ليفربول يغيب عن مواجهة بورنموث بكأس الرابطة والنادي يساند دياز عقب اختطاف والديه





قال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول إن النادي سيفتقد تياجو ألكانتارا مرة أخرى في مباراة كأس رابطة الأندية الإنجليزية غدا الأربعاء أمام بورنموث مضيفا أن كل المشاعر مع لويس دياز بعد اختطاف والديه في كولومبيا يوم السبت الماضي.

وغاب دياز عن المباراة التي فاز فيها الفريق على نوتنجهام فورست 3-صفر يوم الأحد وأهدى الفريق الفوز له حيث رفع ديوجو جوتا القميص رقم 7 للمهاجم عاليا بعد تسجيل الهدف الأول.

وبينما تم إنقاذ والدة دياز، تواصل السلطات في كولومبيا البحث عن والد دياز المختطف.

وقال ليندرز للصحفيين اليوم الثلاثاء "لوتشو (دياز) لاعب رائع. تراه مبتسما دائما لكن الحزن يعتصره حاليا وكل مشاعرنا معه.

"نحاول دعمه الآن بقدر ما نستطيع، الكثير من الأشياء ليست في أيدينا".

وأضاف ليندرز "لوتشو أحد أفراد عائلة ليفربول. كان ارتداء القميص الذي يحمل رقمه لفتة طيبة. يعلم تماما أننا جميعا نسانده

"كان رد فعل الجماهير في الملعب مميزا جدا. جماهير ليفربول كلها تقف خلفه. شعارنا هو "لن تسير وحدك أبدا".

ولا يزال تياجو البالغ من العمر 32 عاما لا يتدرب بشكل كامل مع الفريق الأول في ليفربول بسبب انتكاسات إصابة الفخذ التي أبعدت لاعب الوسط عن الملاعب منذ أبريل نيسان.

وقال ليندرز "نفتقد تياجو، يجب أن أقول إنني أفتقده كثيرا.

"هل يمكنك أن تتخيل خط وسطنا بدونه. تياجو ألكانتارا يلهم الآخرين بخبرته وطريقة تمريره وتحركاته.

"نفتقده حقا، لكنه سيستغرق بعض الوقت. لن يكون متاحا. إنه لاعب رائع ونأمل أن نستعيده قريبا".

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