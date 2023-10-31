النشيد الوطني يرسم مشهد الختام في القاهرة.. 6 «ذهبيات» للإمارات في «عربية رفع الأثقال»

رسم النشيد الوطني للدولة مشهد الختام في البطولة العربية لرفع الأثقال، عندما عزف مرتين على التوالي عند تتويج لاعبي المنتخب الوطني ونادي أبوظبي، عز الدين الغفير بلقب بطل العرب لوزن تحت 109 كجم، ومؤيد النجار بطل العرب لوزن فوق 109 كجم، وحصد كل منهما 3 ذهبيات دفعة واحدة في الخطف والنتر والترتيب العام، ورفعا غلة المنتخب ونادي أبوظبي في البطولتين العربية والأندية الإفريقية إلى 13 ميدالية ملونة (7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان).

إنجاز

وكان عيسى البلوشي قد حقق الميدالية الفضية في وزن 89 كجم «الأفريقية» وحل رابعاً في العربية، كم حقق الفضية محمد فتحي «الفضية» بوزن 102، ليصل حصاد المنتخب والنادي في القاهرة إلى 7 ميداليات ملونة (ذهبية و4 فضيات وبرونزيتان).

وأهدى عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، إنجاز لاعبي النادي مع المنتخب الوطني والنادي إلى القيادة الرشيدة، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن الرؤية الحكيمة والتخطيط السليم لمجلس أبوظبي الرياضي الداعم الرئيسي، بإنشاء أندية متخصصة في الألعاب الأولمبية، يمثل نقلة كبيرة للرياضة في أبوظبي والدولة، وأن ما تحقق ما هو إلا ثمرة لهذه الرؤية، مبيناً أن ما النجاح الكبير في القاهرة، ما هو إلا خطوة أولى في طريق طويل سيكون النادي فيه داعماً رئيسياً للمنتخب، وكذلك حاضراً بشكل مميز في استحقاقات الأندية الخارجية.

تهنئة

وهنأ الزعابي الأبطال وشكر أعضاء البعثة، معتبراً أن الحصاد في القاهرة يمثل إعلان قوي عن أن «أبوظبي لرفع الأثقال» قدم نفسه ورفع الأثقال الإماراتية بشكل مشرف ومبهر على الصعيد العربي، كما شكل حضوراً مميزا بين الأندية الأفريقية في أول ظهور له في المشاركات الخارجية، وهذا يجعل مجلس الإدارة مطمئناً على أن المستقبل سيكون حافلاً بالتميز، مؤكداً أن النادي سيوفر كل ما يحتاجه اللاعبين في الفترة المقبلة لتكون هناك أفضل الظروف حتى يحافظ الفريق على تميزه في المشاركات الخارجية القادمة، والتي ينتظر أن يتحقق فيها الكثير من النجاحات.

شكر

وتقدم رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلى محمد جلود رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال والاتحادات العربي والافريقي والمصري، وشكر أعضاء البعثة، مشيراً إلى أن تمثيل لاعبي النادي للمنتخب في هذا الاستحقاق العربي، قلادة فخر في جبين النادي.

وعبر الغفير والنجار عن سعادتهما الكبيرة بالسداسية الذهبية، وأهدياها إلى قيادة وشعب الإمارات، وذكرا أن الإنجاز يحسب لكل مجموعة العمل في النادي من مجلس إدارة عمل وخطط، وجهازين إداري وفني عملا بشكل مكثف طيلة الأشهر الماضية، ووعدا بأن القادم سيكون مليئا بالإنجازات.

تميز

من جهته، عبر خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بالنادي ومشرف الفريق، الجندي المجهول خلف هذا التميز، عن فرحته الكبيرة، وأكد أن المنتخب ونادي أبوظبي لرفع الأثقال قدما وجها مشرقاً للعبة في الإمارات، وكسبا تحدياً صعباً وأن المسيرة ستتواصل بذات القوة في الفترة القادمة.

شهد اليوم الختامي عبد الله النوبي أخصائي فني لتطوير الأندية من مجلس أبوظبي الرياضي، وعبد الله حيي الشامسي والدانة بني هاشم عضوا مجلس إدارة نادي أبوظبي، وفيصل الحمادي عضو المكتب التنفيذي ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد العربي.

من جهة ثانية كرم خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي نادي أبوظبي لرفع الأثقال، الذي بدوره أّدى درعه التذكاري لرؤساء الاتحادات الدولي والإفريقي والآسيوي والعربي، وأيضا إلى عدد من رؤساء الاتحادات الوطنية





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