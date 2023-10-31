طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون سحب ركامية



توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط امطار على بعض المناطق الشرقية والغربية يصبح رطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.. الموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة

14:33 الثاني عند الساعة 04:27 والجزر الأول عند الساعة 08:11 الثاني عند الساعة 21:40.

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة

10:48 و الجزر الأول عند الساعة

17:41 والجزر الثاني عند الساعة

06:34 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة





الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي





36

25

85

25

دبي





36

26

80

20

الشارقة





35

24

75

25

عجمان





35

26

60

25

أم القيوين



36

22

70

35

رأس الخيمة



36

22

80

20

الفجيرة





31

25

85

50

العـين





35

26

70

25

ليوا





36

23

60

20

الرويس





35

26

80

45

السلع





34

26

80

45

دلـمـا





33

28

80

40

طنب الكبرى



30

29

87

55

طنب الصغرى



30

29

87

55

أبو موسى



31

29

84

45.

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