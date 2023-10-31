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رئيس الدولة ووزير خارجية أذربيجان يبحثان بأبوظبي تطوير التعاون الثنائي

10/31/2023 3:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي جيهون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان الصديقة.


ونقل وزير الخارجية إلى سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر- تحيات فخامة إلهام علييف رئيس أذربيجان وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والنماء ..فيما حمله سموه تحياته للرئيس إلهام علييف وتمنياته لبلده دوام الأمن والاستقرار.


وبحث سموه ووزير الخارجية الأذري خلال اللقاء علاقات البلدين وفرص توسيع آفاقها بما يجسد توجهاتهما لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية ذات الأهمية الاستراتيجية لتحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.
كما تطرق اللقاء إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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