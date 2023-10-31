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رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل البلاد في زيارة دولة

10/31/2023 3:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة دولة تبدأ يوم غدٍ الأربعاء.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله والوفد المرافق مطار البطين في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي حميد عبيد أبو شبص رئيس ديوان المحاسبة.

ويرافق جلالة ملك الأردن خلال زيارته إلى الدولة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.

ويضم الوفد دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الأردن.

وقد رافقت طائرة ملك الأردن لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، طائرات حربية احتفاء بزيارة جلالته وترحيباً به.

وتأتي زيارة جلالة ملك الأردن إلى دولة الإمارات تلبية لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وتعاونهما الاستراتيجي بما يخدم رؤاهما في تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين وتطلعات شعبيهما إلى مستقبل أكثر نماء وتقدماً.

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