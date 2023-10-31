منصور بن محمد يشهد إطلاق النسخة الرابعة من إمارات الأمان

شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية اليوم "الثلاثاء" انطلاق النسخة الرابعة من فعالية "إمارات الأمان" والمقامة تحت رعاية سموه، بتنظيم من "مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية" وبالتعاون مع شركة "يو إكس إي"، وهدفها الاحتفاء بمكتسبات الأمن والرخاء في الدولة، وإبراز الدور الريادي للمؤسسة في حفظ أمن وسلامة المجتمع، بحضور سعادة عوض حاضر المهيري، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية.

وتستمر الفعالية حتى الثاني من نوفمبر 2023 في "دبي مول زعبيل"، الراعي الرسمي للحدث، وتستهدف استقطاب المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة للجمهور العام بكافة فئاته، للمشاركة في أنشطتها وفعالياتها المختلفة، استمرارا للنهج الذي سارت عليه الفعالية منذ دورتها الأولى،

في الاحتفاء بنعمة الأمان والاستقرار

والرخاء التي جعلت من دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم وأكثرها استقطاباً للمواهب والمبدعين وكبرى مؤسسات الأعمال والساعين إلى تحقيق النجاح في مختلف المجالات، فضلا عما وصلت إليه الدولة من مكانة متميزة كمركز رئيسي على خارطة العالم الاستثمارية والسياحية والتجارية.



وتنطلق هذه النسخة من "إمارات الأمان" بالتعاون مع نخبة من الشركاء تضم: فلاي دبي، وبنك الإمارات دبي الوطني الشركاء الاستراتيجيين للحملة. وتضم الفعالية مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات للمشاركين من المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى الزوار من الجمهور، متضمنةً العديد من التحديات الفردية والجماعية البدنية والذهنية، بهدف خلق فرص يمكن من خلالها تنمية روح التعاون والعمل الجماعي تيمناً بتجربة قيام اتحاد دولة الإمارات والتحديات التي واكبت مرحلة تأسيس الدولة والتي تمكن الآباء المؤسسون من التغلب عليها وتخطيها تحقيقاً لحلم نجح في التحول إلى إنجاز تاريخي لفت أنظار العالم ونال منه كل التقدير.

كذلك تشمل الفعالية سلسلة من التحديات المستوحاة من الألعاب الشعبية الإماراتية مثل تحدي سفينة الإمارات وحبل الاتحاد وغيرها، والتي تم تصميمها بشكل مبتكر من قبل شركة "اي ام كود للتكنولوجيا".

دور حيوي

وأكد سعادة خليفة إبراهيم السليس، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية عن اعتزازه بمواصلة "إمارات الأمان" نجاحها مع انطلاق النسخة الرابعة من الحدث، مشيراً إلى أهمية الفعالية في تسليط الضوء على الدور الحيوي للقطاع الأمني في دبي وتعزيز الرسائل المجتمعية المتعلقة بالأمان والسلامة.

وأكد سعادة السليس أن "إمارات الأمان" تعد من أهم الفعاليات الوطنية التي تحرص المؤسسة على تنظيمها، معرباً عن عميق شكره وتقديره لشركاء الحدث من الرعاة، مثنياً على دورهم في إنجاح أهدافه، ولافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية في الدورات المتعاقبة للفعالية للوقوف على إسهامات وأثر هذا القطاع الحيوي في المجتمع.

وختم بالقول: "انطلقت إمارات الأمان للمرة الأولى في العام 2018 بهدف إبراز دور قطاع الأمن الخاص في توفير الأمن والأمان في إمارة دبي، وتسليط الضوء على دور القطاع الأمني، حيث أن الناتج النهائي لهذا القطاع الحيوي معنوي وليس ملموساً، ومن هنا جاءت فكرة الفعالية من أجل تعزيز المشاركة المجتمعية ضمن جملة أنشطة يمكن من خلالها إيصال الرسائل المنشودة. وكجزء من فكر المؤسسة وتطلعها للأفضل واستكمالاً لمسيرة النجاح، تنظم مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية النسخة الرابعة لـ "إمارات الأمان" في قلب دبي مستهدفة عدد أكبر من المشاركين و طامحة لإبراز الدور الأمني".





حضر إطلاق النسخة الرابعة من فعالية "إمارات الأمان" سعادة اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، وسعادة اللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام للموارد والخدمات المساندة بالدفاع المدني، وسعادة العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، وسعادة عمر علي سالم العديدي، ‏الأمين العام لمجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية.

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