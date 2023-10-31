رئيس الدولة يستقبل الرواد ووفد مركز محمد بن راشد للفضاء

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، في قصر البحر بأبوظبي، رواد الفضاء: سلطان النيادي وهزاع المنصوري ومحمد الملا.. إضافة إلى أعضاء فريق مهمة "طموح زايد 2" في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث الودية.. واستمع إلى شرح حول "برنامج الإمارات لرواد الفضاء" والمهام المستقبلية للبرنامج.. مشيداً بجهود فريق مركز محمد بن راشد في تحقيق "طموح زايد" من خلال هذه المهمة التاريخية.. وحث فريق العمل على مواصلة الجهود لتعزيز الإنجازات والمكتسبات الوطنية في هذا المجال الحيوي والإسهام في دفع مسيرة الدولة وتطلعاتها نحو المستقبل.

واستمع سموه إلى سلطان النيادي حول أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب التي خاضها مؤخراً وامتدت ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية وأبرز التجارب والأبحاث التي أجراها بالتعاون مع وكالات وهيئات فضائية عالمية.. كما تعرف سموه من هزاع المنصوري ــ أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية ــ على دوره خلال المهمة.. بجانب الاطلاع على أحدث البرامج التدريبية التي يخوضها رائد الفضاء محمد الملا ورائدة الفضاء نورا المطروشي تمهيدًا لخوض مهمات فضائية في المستقبل.

وأهدى سلطان النيادي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان صورتين لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي التقطهما خلال مهمته على متن محطة الفضاء الدولية..كما قدم هزاع المنصوري لسموه هدية تذكارية عبارة عن صورة سموه مع علم دولة الإمارات الذي رافقه خلال مهمته في عام 2019.

وضم وفد فريق مركز محمد بن راشد للفضاء.. حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة المركز وسالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وعدداً من أعضاء فريق المهمة في المركز.



وقال حمد عبيد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: "إن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدائم لفريق العمل يشكل حافزاً ودافعاً لتحقيق مزيد من الإنجازات الوطنية في مجالات علوم الفضاء".. مشيراً إلى أن المركز يعمل على تعزيز إمكانيات شباب الإمارات وتأهيلهم وإعدادهم لمواصلة تقدمهم في مجال استكشاف الفضاء.



من جانبه، قال سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء "إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الحكيمة التي رسمت خارطة طريق لمستقبل قطاع الفضاء في دولة الإمارات مشيراً إلى أن المهمة التي خاضها سلطان تعد قفزة نوعية في مسيرة مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث شكلت الأسس لمهمات فضائية طموحة في المستقبل.



وأضاف أن المركز يسعى بخطى حثيثة وطموحة إلى إحراز خطوات متقدمة في مجال الفضاء في إطار رحلته المستمرة في الابتكار والاستكشاف.

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