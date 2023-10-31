«مانيج إنجن» تنجز منصة حماية استباقية قائمة على الذكاء الاصطناعي

أعلنت «مانيج إنجن» (ManageEngine)، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة زوهو، عن إضافة إمكانات الجيل التالي من برامج مكافحة الفيروسات (NGAV) إلى حل إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) و Endpoint Central الخاص بها، ما يجعلها بمثابة منصة حماية نقاط النهاية (EPP) متكاملة.

في البيئة السيبرانية اليوم، يعد الجيل التالي من برامج مكافحة الفيروسات (NGAV) أمراً بالغ الأهمية لمعالجة الثغرات التي تركتها حلول مكافحة الفيروسات التقليدية من دون أن تكتشفها. يستفيد NGAV الخاص بـحلول Endpoint Central من نموذج التعلم العميق الذي يتم تنفيذه باستخدام الشبكات العصبية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع الكشف السلوكي لاكتشاف التهديدات المعروفة وغير المعروفة، بما في ذلك تلك التي لها أنماط هجوم غير مرئية سابقاً، وهو يوفر حماية في الوقت الفعلي وإمكانات فعالة من دون الاتصال بالإنترنت من خلال إجراء عمليات المراقبة والتحليلات وسير عمل المعالجة محلياً على الأجهزة.

صرح «ماثيفانان فينكاتشالام»، نائب الرئيس لدى شركة «مانيج إنجن»: «لقد كانت نقاط النهاية واحدة من أكثر نواقل التهديد استخداماً من قبل مجرمي الإنترنت لبعض الوقت. وعلى مدى العقد الماضي، قمنا باستمرار بإضافة إمكانات أمن نقاط النهاية، مثل تقييم الثغرات الأمنية ومعالجتها، وأمن المتصفح، وإدارة امتيازات نقاط النهاية، ومنع تسرب البيانات ومكافحة برامج الفدية، ما يساعد المؤسسات والشركات على تقليل معدل الهجوم. ومع إطلاق إمكانية NGAV، فقد أضفنا بذلك الحماية من البرامج الضارة القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى حل Endpoint Central، ونكملها باعتبارها EPP متكاملة، وبالتالي نوفر للعملاء نهجاً شاملاً للدفاع السيبراني».



الجيل التالي

يستخدم Endpoint Central عنصراً واحداً خفيفاً لمجموعة واسعة من الإمكانات عالية المخاطر، مثل إدارة دورة حياة الجهاز واستكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بُعد وإدارة تجربة المستخدم وأمن نقطة النهاية.

وبصرف النظر عن الحد من آثار تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات والشركات، فإن هذا النهج الموحد يوفر ما يلي:

- نطاق واسع لسياسات المعالجة: يمكن لفرق الأمن تطبيق التصحيحات اللازمة وعزل الأجهزة المتأثرة من الإنترنت وفرض إعادة تعيين بيانات اعتماد تسجيل الدخول وإعادة الأجهزة إلى الإصدارات الأساسية المعتمدة من تكنولوجيا المعلومات وإزالة التطبيقات الضعيفة.

- التحقيق السلس في الحوادث: توفر إمكانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها عن بعد وإدارة النظام المضمنة تحقيقاً فورياً وشاملاً في حوادث الأجهزة المعزولة.

- حلقات ردود الفعل لتعزيز الوضع الأمني: يمكن تحديث سياسات الأمن بشكل مستمر بناءً على التهديدات التي اكتشفها محرك NGAV، ما يعزز وضع الأمن السيبراني باستمرار.



توجد شركة «مانيج إنجن» في سوق إدارة تكنولوجيا المعلومات منذ أكثر من 20 عاماً، وقد قامت ببناء أساس قوي لإدارة تكنولوجيا المعلومات وقدرات الأمن من الألف إلى الياء. تعد إضافة الجيل التالي من برامج مكافحة الفيروسات (NGAV) إلى حل Endpoint Central خطوة لتعزيز أمن نقاط النهاية ضمن مجموعة حلول الأمن السيبراني الشاملة للشركة.

وأضاف فينكاتشالام: «نحن نهدف إلى تقديم منصة موحدة ومتكاملة ومدعمة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات والشركات الرقمية التي تكون فيها المرونة السيبرانية ذات أهمية قصوى. وستمكن المنصة العملاء من تصميم وتنفيذ استراتيجية أمنية شاملة من خلال بناء سير العمل عبر عروض حلول الأمن المتعددة من «مانيج إنجن»، وأتمتة الكشف عن التهديدات، والاستجابات للتهديدات، والتحقيق في الحوادث السيبرانية».