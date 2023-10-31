المحاكمة التاريخية.. رئيس غوغل أمام رسائل بريد إلكتروني منذ 20 عاماً في عقود «أبل»

دافع رئيس مجموعة غوغل سوندار بيتشاي عن نفسه أمام المحكمة، أمس الاثنين، ضد اتهامات بأن الشركة العملاقة تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على الوضع المهيمن لمحرك البحث الخاص بها، وهو الأكثر استخداماً في العالم.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، بنت المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً، إمبراطوريتها من خلال عقود حصرية مخالفة للقانون مع شركات مثل أبل، عبر توفير أداتها تلقائياً (by default) على أجهزتها وخدماتها.

وكشفت المحاكمة التاريخية التي تقام منذ 12 سبتمبر في واشنطن، أن غوغل أنفقت 26 مليار دولار العام الماضي ليظل محرك البحث التابع لها متوافراً بهذه الطريقة على مختلف الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت. وقد دفعت القيمة الأكبر من هذا المبلغ لشركة «آبل».





المهمة عابرة للزمن

بدأ بيتشاي شهادته في قاعة المحكمة بواشنطن بتكرار مهمة الشركة المتمثلة في جعل المعلومات «مفيدة ومتاحة للجميع عالمياً». وقال بيتشاي «إن هذه المهمة أصبحت عابرة للزمن ومهمّة أكثر من أي وقت مضى»، نظراً للمنافسين الجدد في مجال البحث عبر الإنترنت والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.





رسائل من 20 عاماً

ولكن خلال استجواب دام ساعتين، حاول محامو الحكومة الأمريكية دحض هذا الادعاء.

وبالاعتماد على رسائل بريد إلكتروني ومناقشات ورسائل يعود تاريخ بعضها إلى 20 عاماً، دفعت الحكومة بيتشاي للاعتراف بأن الاتفاقية الافتراضية بين غوغل وآبل كانت ضرورية للشركة.





شركة واحدة

وفي نقاش شابه توتر واضح، قُدمت مذكرة داخلية لسوندار بيتشاي تبدي فيها غوغل قلقها من أن بعض عمليات البحث التي يقوم بها المستخدمون على أجهزة «آيفون» يتم «تفكيكها» بواسطة المساعد الصوتي لشركة آبل، «سيري».

في عام 2019، أوضح سوندار بيتشاي للرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك أن هذا الأمر قد يفسر تحقيق أبل إيرادات أقل من المتوقع من عمليات بحث غوغل في العام السابق، وأنه يمكن إصلاح ذلك.

وجاء في مذكرة صادرة عن غوغل «رؤيتنا هي أن نعمل كشركة واحدة» على صعيد عمليات البحث عبر الإنترنت، في تلخيص لاجتماع آخر رفيع المستوى بين الشركتين في عام 2018.

ورد سوندار بيتشاي على المذكرة بالتشديد على أن عملاقي التكنولوجيا «يتنافسان بشراسة على الكثير من المنتجات»، مضيفاً أنه «ربما كانت هناك بعض الحماسة غير المنطقية حول كيفية سير الاجتماع».

وسُئل بيتشاي أيضاً عن الحذف التلقائي لتسجيلات المناقشات الداخلية.

ويشتبه محامو الحكومة في أن بيتشاي حاول منع تقديم المحادثات التي تدينه كدليل.