مجلس الأمن السيبراني يدعو للعمل الجماعي لاتخاذ تدابير حاسمة ومعالجة التحديات السيبرانية

أطلق مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وشركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني، تقريراً جديداً بعنوان «تأمين المستقبل: دراسة حول الأمن السيبراني في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي».

ويلقي التقرير الضوء على الديناميات المعقدة للتهديدات السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، ونقاط الضعف المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أنه يقترح استراتيجيات لتعزيز المرونة وتقليل المخاطر. ويواصل تأثير التكنولوجيا التوسع والتغلغل عبر مختلف الصناعات، ولا سيما في ظل اكتساب نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT، شعبية هائلة؛ مما يفرض على الأعمال ضرورة تبني استراتيجية أمن سيبراني قوية، لتحقيق النمو وضمان الاستمرار.

كما وجد التقرير أنه إذا فشلت الشركات والمؤسسات في وضع سياسات وتدابير مناسبة بشأن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فإن تطور الاستخدامات الخبيثة للذكاء الاصطناعي يمكن أن يفوق قدرتها على مواجهتها؛ مما سيؤدي إلى عدد لا يحصى من العواقب، بما في ذلك الخسائر المالية والإضرار بالسمعة، وحتى المخاطر التي تهدد السلامة العامة.

وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى المزيد من المواهب الماهرة في مجال الأمن السيبراني، وخصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، ودعا إلى تحقيق تعاون أوثق بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لتعزيز معايير الأمن السيبراني في البلاد.

خطوة مهمة للغاية

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: «يشرفنا أن نسهم في الحوار المثار حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. ويعد هذا التقرير التقني خطوة مهمة للغاية في سبيل تأمين اقتصادنا الرقمي وتسخير القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، اللذين يعدان من الأولويات الرئيسية لدولة الإمارات. ويوجه مجلس الأمن السيبراني دعوة مفتوحة إلى جميع أصحاب المصلحة للمشاركة في هذا التقرير التقني، واستكشاف الأفكار والتوصيات التي يقدمها».

ويمثل إصدار هذا التقرير علامة بارزة في الخطاب المستمر حول مستقبل الأمن السيبراني في ظل تبني الذكاء الاصطناعي. وقد أعد التقرير من قبل قادة فكر وخبراء أمن سيبراني وممارسون متخصصون في هذا المجال، وهو يمثل دليلاً ومورداً شاملاً لوضع خارطة طريق للحكومات والمؤسسات والأفراد الذين يسعون لتحقيق الازدهار في عالم اليوم، الذي بات يعتمد على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بشكل متزايد.

ويقترح التقرير أفضل الممارسات الرئيسية التالية للتخفيف من المخاطر السيبرانية:

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المصادقة القوية والتحكم في الوصول: يعد تقييد الوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات مع ضمان المصادقة الصارمة متعددة العوامل أمراً بالغ الأهمية.

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عمليات تدقيق وتحديثات أمنية منتظمة: يجب إجراء مراقبة منتظمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي؛ لاكتشاف نقاط الضعف والمخاطر والتهديدات.

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التدريب على أمن الذكاء الاصطناعي والتوعية بأهميته: التعلم المستمر هو أمر مطلوب لجميع الموظفين، سواء أكانوا علماء بيانات أم قادة أعمال، ليتمكنوا من القيام بدورهم في مواجهة التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بشكل فعال.

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التعاون بين مطوري الذكاء الاصطناعي والباحثين وخبراء الأمن: ينبغي تبني نهج متعدد التخصصات لتنفيذ أكثر الحلول شمولاً وفاعلية.

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الجهد الجماعي الإماراتي: تعزيز المبادرات الوطنية مثل «النبض السيبراني» للترويج لثقافة أكثر وعياً بالأمن السيبراني على المستويين الفردي والمؤسسي.

إجراءات صارمة

من جانبه، قال بول لوسن، المدير التنفيذي للدفاع السيبراني في سيبكس القابضة: «لا يمكن لأحد أن ينكر الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي واستخداماته المبدعة، ولهذا يجب أن يقترن تبنيه بإجراءات أمنية صارمة. ونحن في سيبكس القابضة سعداء للغاية بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني الإماراتي في إعداد هذه الدراسة المهمة للغاية، والتي تسعى لسد الفجوة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتقدم إرشادات حول القضايا الأكثر إلحاحاً بشأن هذا الموضوع. كما نود أن نعرب عن امتناننا العميق لمؤلفي هذه الدراسة، حيث كان تفانيهم ورؤاهم الرائدة حجر الأساس في تقديم وثيقة تمثل عاملاً مهماً لفهم الطبيعة المتطورة للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي».

ويوفر التقرير لصانعي السياسات وممارسي الأمن السيبراني ومطوري الذكاء الاصطناعي والمؤسسات الأدوات التي يحتاجونها لفهم مشهد التهديدات المتغير باستمرار، بدءاً من الهجمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ووصولاً إلى حماية البيانات الحساسة.