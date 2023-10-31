عمار النعيمي يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتعيين مدير تنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.
ويُعين بموجب - القرار رقم (17) لسنة 2023- محمد عبد الله الكعبي مديراً تنفيذياً للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان بدرجــة " مدير تنفيذي" ويكون مسؤولاً أمام رئيس المجلس التنفيذي عن تأدية المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2023م بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة عجمان.
ويسري هذا القرار ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمم على الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه، كل فيما يخصه
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