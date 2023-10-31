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عمار النعيمي يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان

10/31/2023 3:00:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتعيين مدير تنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

ويُعين بموجب - القرار رقم (17) لسنة 2023- محمد عبد الله الكعبي مديراً تنفيذياً للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان بدرجــة " مدير تنفيذي" ويكون مسؤولاً أمام رئيس المجلس التنفيذي عن تأدية المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب المادة (7) من المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2023م بشأن إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة عجمان.

ويسري هذا القرار ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمم على الجهات المعنية به للعمل بمقتضاه، كل فيما يخصه

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