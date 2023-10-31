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الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

10/31/2023 3:00:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً
مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س،

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام المقبلة:


الأربعاء
الطقس: غائم جزئي أحياناً فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً
مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط أحياناً الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس
الطقس: غائم جزئي أحياناً فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الجمعة
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الغربية - غائم جزئي أحياناً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية – تميل درجات الحرارة للانخفاض التدريجي خاصة غرباً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلاً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

السبت
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف - غائم جزئي أحياناً فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية – انخفاض آخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الأحد
الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والشمالية.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س
البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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