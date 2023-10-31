السعودي الدوسري لاعب الهلال يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا



‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬فاز سالم الدوسري لاعب الهلال والسعودية بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لعام 2022 المقدمة من الاتحاد القاري للعبة اليوم الثلاثاء.

وتفوق الدوسري، الذي سجل هدف فوز السعودية 2-1 على الأرجنتين في كأس العالم بقطر والتي توجت بالبطولة لاحقا، على القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.

وقاد الدوسري (32 عاما) الهلال لنهائي كأس العالم للأندية قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

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