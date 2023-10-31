السعودي الدوسري لاعب الهلال يفوز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز سالم الدوسري لاعب الهلال والسعودية بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في آسيا لعام 2022 المقدمة من الاتحاد القاري للعبة اليوم الثلاثاء.
وتفوق الدوسري، الذي سجل هدف فوز السعودية 2-1 على الأرجنتين في كأس العالم بقطر والتي توجت بالبطولة لاحقا، على القطري المعز علي والأسترالي ماثيو ليكي.
وقاد الدوسري (32 عاما) الهلال لنهائي كأس العالم للأندية قبل الخسارة أمام ريال مدريد.
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