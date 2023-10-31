ماني يمنح النصر الفوز على الاتفاق بعد مباراة صعبة بكأس ملك السعودية

قاد هدف السنغالي ساديو ماني في الوقت الإضافي فريقه للفوز على ضيفه الاتفاق 1-صفر وبلوغ دور الثمانية لكأس ملك السعودية لكرة القدم في مباراة شهدت معاناة أصحاب الأرض الذين لعبوا بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول.

وفي وقت سابق اليوم فاز الاتحاد على الفيحاء 3-صفر بينما تغلب الشباب على الفتح 2-1 وفاز التعاون على الوحدة 2-صفر ليبلغوا دور الثمانية للبطولة أيضا.

في الدقيقة 107 من عمر اللقاء، ارسل أيمن يحيى تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى لتجد ماني في انتظارها ليودعها الشباك بسهولة ويحتفل بصحبة زملائه في الفريق وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بانتصار صعب.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تسجيل اندرسون تاليسكا لهدف لصالح النصر لكن الحكم الغاه بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

لكن تاليسكا طُرد في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع للشوط ذاته بسبب تدخل عنيف ضد لاعب في الاتفاق بينما طُرد علي هزازي من صفوف الاتفاق في الدقيقة 89 من الزمن الأصلي للمباراة.

* ثنائية حمد الله

تألق المغربي عبد الرزاق حمد الله وزميله الفرنسي كريم بنزيمة ليقودا الاتحاد حامل لقب دوري المحترفين لبلوغ دور الثمانية بكأس الملك عقب الانتصار كبير بنتيجة 3-صفر على مضيفه الفيحاء.

وكان حمد الله في قمة تألقه اليوم وواصل هوايته في تسجيل الأهداف مبادرا بمنح فريقه التقدم في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء بعد تمريرة متقنة من رومارينيو انفرد بها بمرمى الفيحاء ليرسل حمد الله الكرة من فوق الحارس نحو الشباك.

وعاد حمد الله ليهز الشباك من جديد قبل نهاية زمن اللقاء بثلاث دقائق بعد ان اقتنص الكرة داخل منطقة الجزاء واطلق تسديدة قوية في المرمى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، أكمل بنزيمة الثلاثية بتسديدة قوية رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن في سقف الشبكة ليطلق الحكم بعدها صفارة النهاية معلنا انتصار الاتحاد وبلوغه دور الثمانية.

* كاراسكو يتألق

وفي وقت سابق اليوم، عاد المتألق يانيك كاراسكو للتألق مع فريقه الشباب ليقوده للفوز على مضيفه الفتح 2-1 عقب اللجوء لوقت إضافي بينما اطاح التعاون بضيفه الوحدة وصيف بطل النسخة الماضية بفوزه عليه 2-صفر في الدور ذاته.

ومدفوعا بانتصاره المستحق على ضيفه الطائي في الجولة الماضية من دوري المحترفين في أول مباراة على ملعبه الجديد، استطاع الشباب العودة في النتيجة بعد أن كان الفتح البادئ بالتسجيل في الدقيقة 24 بواسطة لاعبه كريستيان تيو.

لكن كاراسكو، الذي أصيب في كاحل القدم خلال مباراة الطائي، رد بقوة مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 59 من ركلة ركنية خدعت حارس الفتح لينتهي الوقت الأصلي بتعادل الفريقين 1-1.

ولجأ الفريقان لوقت اضافي عاد فيه البلجيكي كاراسكو (30 عاما) لتقمص دور البطولة بتسجيله هدف الانتصار في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الثاني ليفوز الشباب ويعبر لدور الثمانية.

ورغم المعاناة التي تسبب فيها للهلال وخسارته بصعوبة بركلات الترجيح في نهائي البطولة الموسم الماضي، بدا الوحدة ظلا باهتا للفريق الذي خاض نهائي العام الماضي ليتراجع 2-صفر عقب 11 دقيقة من البداية.

افتتح التعاون التسجيل بفضل هدف عبد الله الحافظ لاعب الوحدة بالخطأ في مرماه حيث اعاد الكرة لحارسه منير المحمدي الذي أخطأ في تقديرها لتسكن الشباك في الدقيقة الثانية من اللقاء.

وعزز الإسباني الفارو ميدران تقدم فريقه في الدقيقة 11 من ركلة حرة سكنت شباك المحمدي بعد أن اصطدمت الكرة بأرضية الملعب أمام المرمى وارتدت إلى داخل الشباك ليتأهل التعاون لدور الثمانية

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