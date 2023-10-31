مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وشركة ايه آي سمارت تتعاونان لتوفير حلول ذكية لسكان دبي

مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، دبي، 31 أكتوبر 2023: في إطار التعاون مع القطاع الخاص، أبرمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اتفاقية استراتيجية مع شركة "ايه آي سمارت" لتجارة نظم وأجهزة الاتصال. وتهدف الاتفاقية إلى توفير خصومات تصل إلى 25% على مجموعة من الخدمات، بما في ذلك أنظمة المنازل الذكية وشبكات الإنترنت وأجهزة الأمن والمراقبة.

وتشمل الاتفاقية التزامًا من الطرفين بتقديم خدمات متميزة للعملاء عبر توفير خصومات على مجموعة من التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة، بما في ذلك أنظمة المنازل الذكية وشبكات الإنترنت وأجهزة الأمن والمراقبة. كما تشمل الاتفاقية التزامًا بتعزيز التعاون المتبادل من خلال المشاركة في الدورات والندوات والمعارض التي يقيمها كل طرف، وتقديم الخدمات المشتركة في مجالات متنوعة لتلبية احتياجات العملاء.

وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في إمارة دبي بتاريخ 29 أغسطس 2023، بحضور سعادة محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي للإسكان في المؤسسة، والسيد حسين عصام أحمد، المدير التنفيذي لشركة "ايه آي اس سمارت".



وتعليقاً على هذه الاتفاقية، أكد سعادة محمد حسن الشحي، مساعد المدير التنفيذي للإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان قائلاً:" تمثل الشراكة خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الإسكان في دبي، مع التركيز على تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر الابتكار واستخدام التقنيات الحديثة. كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن الاستراتيجية الاستثمارية التي أعلن عنها في يوليو الماضي لتحقيق التكامل بين قطاعات الإسكان والاقتصاد والمجتمع، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير فرص استثمارية جديدة، وتعزيز الاستدامة المالية."



من جانبه قال حسين عصام أحمد، المدير التنفيذي لشركة "ايه آي سمارت:" نشكر مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على جهودها المستمرة لتعزيز دور القطاع الخاص وإسهامه في تطور قطاع الإسكان في مدينة دبي. وبصفتنا شركة وطنية تعمل في مجالات التقنيات الحديثة والمنازل الذكية سنعمل على تقديم أكبر قيمة مضافة للمواطنين عبر توفير خدمات متميزة للعملاء بخصومات تصل إلى 25%، بما في ذلك أنظمة المنازل الذكية وشبكات الإنترنت وأجهزة الأمن والمراقبة. كما أكد على دور هذه الخدمات في تحقيق الرفاهية والامان و ترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة وحلول لتطبيق الذكاء الاصطناعي بأفضل الممارسات".

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