4.8 مليارات درهم أرباح «دبي الإسلامي» في 9 أشهر بارتفاع 17.6 %

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث سجل البنك نمو الأرباح بنسبة 17.6 % على أساس سنوي ليصل إلى 4,82 مليارات درهم، مقابل 4,10 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الدخل 14,54 مليار درهم مقارنة مع 9,87 مليارات درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47.4 % على أساس سنوي.

وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11.7 % على أساس سنوي ليصل إلى8,547 مليارات درهم.

وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 6,28 مليارات درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12 % على أساس سنوي مقارنة مع 5,61 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وبلغت الميزانية العمومية مستويات جديدة لتصل إلى 313 مليار درهم، بزيادة 9 % حتى تاريخه من العام.

وتحسّن في جودة الموجودات حتى 6.0 %، بانخفاض بلغ 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، متجاوزاً المستويات المستهدفة.

واستمر تحسّن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليصل 18.4 %، بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس منذ حتى تاريخه من العام.

وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 11.3 % حتى تاريخه من العام ليصل إلى 265 مليار درهم. كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى حوالي 72 مليار درهم بزيادة قدرها 69 % على أساس سنوي، مقارنة مع 43 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوسعت الميزانية العمومية بنسبة 8.7 % حتى تاريخه من العام لتصل إلى حوالي 313 مليار درهم.

ووصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 221 مليار درهم، بزيادة 11.2 % حتى تاريخه من العام، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 37 % من قاعدة ودائع المتعاملين. وأدت جاذبية الودائع الاستثمارية إلى زيادة مساهمتها في إجمالي الودائع لتبلغ 63 % مرتفعةً من 56 % في نهاية عام 2022.

وبلغت خسائر انخفاض القيمة 1,40 مليار درهم مقابل 1,45 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بانخفاض قدره 3 %. وبالمثل، انخفضت الخسائر في الربع الثالث من عام 2023 بنسبة 10.5 % على أساس سنوي وبنسبة 2.7 % على أساس ربع سنوي.

وواصل معدل التكلفة إلى الدخل تحسنه ليصل إلى 26.5 %، أي أقل بـِ 20 نقطة أساس على أساس سنوي ومحافظاً على مستوياته على أساس ربع سنوي.

وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 166 %.

واستمر تحسّن معدل العائد على الموجودات ليصل الآن إلى 2.2 % (بارتفاع بلغ 20 نقطة أساس حتى تاريخه من العام) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.4 % (بارتفاع بلغ 140 نقطة أساس حتى تاريخه من العام).

وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.6 % (بارتفاع بلغ 70 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.1 % (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 46 مليار درهم.

ووصل صافي الأرباح في الربع الثالث من عام 2023 إلى 1,71 مليار درهم، بنمو نسبته 6.7 % على أساس ربع سنوي و22 % على أساس سنوي.





توسّع ملموس

وقال محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: نشهد استمرار ازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل الأسس القوية التي يتمتع به على الرغم من البيئة الاقتصادية العالمية المتقلبة. وتُظهر بيانات النمو الأخيرة التي أصدرها صندوق النقد الدولي بشأن دولة الإمارات المستوى الكبير للمرونة التي تتمتع بها الدولة، وثقة رجال الأعمال والمستثمرين في الاقتصاد الإماراتي.

وأضاف: ولا يزال القطاع المصرفي المحلي قوياً، إذ تشهد الميزانيات العمومية في القطاع توسعاً ملموساً، فضلاً عن تحسن جودة الموجودات والربحية. ويسرني أن أعلن بأن أداء بنك دبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 كان مميزاً بالفعل، حيث حقق إجمالي دخل يزيد على 14.5 مليار درهم، مسجلاً نمواً ممتازاً بلغت نسبته 47 % على أساس سنوي.





الأداء الاستثنائي

من جانبه قال عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: استمر اقتصاد دبي بالتركيز على تسريع جميع المشاريع المحلية في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، الأمر الذي انعكس إيجاباً على شكل نموٍّ في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 3.2 % على أساس سنوي، وارتفع بشكل أكبر بفضل الأداء الاستثنائي الذي شهدته الإمارة خلال الربع الثاني وحده من عام 2023 بنسبة 3.6 %. وأدى النمو الملحوظ في جميع القطاعات، بما في ذلك النقل وتجارة التجزئة والسياحة والعقارات والتصنيع، إلى هذا الأداء الإيجابي.

وأكد أنه ومع اقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) هنا في دبي، فإن بنك دبي الإسلامي يمضي قدماً في طموحاته المناخية، من خلال إقامة شراكات مثمرة، وإطلاق تعهدات قوية ستمهد الطريق أمامه لاستكشاف واستغلال المزيد من الفرص في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها. ونحن نتطلع إلى الترحيب بقادة عالميين وصانعي سياسات وممثلي جهات عالمية رئيسية، كما نؤكد التزام بنك دبي الإسلامي تجاه هذا الحدث المهم، ولعب دور في المساعدة بتقديم حلول مناخية.





التمويلات

كما شهد بنك دبي الإسلامي نمواً سنوياً صحياً في إجمالي التمويلات الجديدة والصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، لتصل إلى حوالي 72 مليار درهم، بزيادة بلغت 69 % مقارنة مع 43 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022. وحافظت محفظة صكوك البنك على مرونتها لتحقق إجمالي استثمارات جديدة بقيمة 19 مليار درهم، بما يمثل نمواً بنحو الضعفين على أساس سنوي مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022، لتسجل في نهاية المطاف نمواً صافياً قدره 14 مليار درهم. وعلى صعيد آخر، تجاوزت التمويلات المؤسسية 37 مليار درهم (بزيادة 85 % على أساس سنوي)، ويرجع ذلك أساساً إلى صفقات مع شركات كبيرة، وصفقات تمويل إقليمية عبر الحدود، في حين سجلت الاكتتابات الجديدة لتمويلات الأفراد نمواً بنسبة 21 % لتصل إلى 16 مليار درهم، بدعم من أنشطة التمويل الشخصي وتمويل السيارات، مما يدل على قوة امتياز البنك، على الرغم من التنافسية الشديدة في السوق. واستمرت عمليات السداد الروتينية خلال هذه الفترة لتمويلات مؤسسية بقيمة 18 مليار درهم و13 مليار درهم من تمويلات الأفراد في التدفق. وتراجع زخم التسويات المبكرة خلال الفترة بنسبة 23 % على أساس سنوي ليصل إلى 10 مليارات درهم مقارنة مع 13 مليار درهم في العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى نمو إضافي إيجابي في صافي التمويلات بقيمة 13 مليار درهم في محفظة بنك دبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بالنمو المتوازن الذي تم تسجيله في العام الماضي. وارتفع إجمالي الاكتتابات الجديدة في الربع الثالث من عام 2023 بمقدار خمسة أضعاف على أساس سنوي، فضلاً عن تسجيل انخفاض كبير في التسويات المبكرة مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى نمو صافي إيجابي قدره 9.5 مليارات درهم.





الودائع

وسجلت ودائع المتعاملين 221 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بزيادة قدرها 11.2 % حتى تاريخه من العام، مدعومة على التساوي بالودائع المؤسسية وودائع الأفراد. واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 82 مليار درهم لتمثل حوالي 37 % من الودائع. واستمر التحول إلى ودائع الوكالة خلال هذه الفترة وذلك بسبب وضع المعدلات العالمية الحالية. وانعكس ذلك على شكل زيادة في محفظة ودائع الوكالة (الودائع الاستثمارية) والتي ارتفعت بنسبة 24 % منذ بداية العام حتى تاريخه. وبلغت نسبة تغطية السيولة 166 % مرتفعة من 150 % للسنة المالية 2022، لتبقى أعلى من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس قوة سيولة البنك.





الخدمات المصرفية

سجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد 54 مليار درهم، بزيادة 4 % مقارنة مع 52 مليار درهم في نهاية عام 2022. وبلغت قيمة إجمالي الإصدارات الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 16 مليار درهم مقارنة مع 13 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بزيادة قدرها 21 % على أساس سنوي. وسجل هذا القطاع نمواً قوياً لا سيما في مجال تمويل السيارات والذي شهد قفزةً بنسبة 34 % على أساس سنوي، والتمويل الشخصي الذي ارتفع بنسبة 20 % على أساس سنوي في إجمالي الإصدارات الجديدة. وعلى الرغم من تسجيل عمليات سداد روتينية بقيمة 13 مليار درهم، حققت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد نمواً بمقدار 3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وسجلت هذه الأعمال إيرادات بلغت 3.7 مليارات درهم، بزيادة كبيرة قدرها 24 % على أساس سنوي، مقارنة مع 3 مليارات درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وارتفعت العائدات الإجمالية لأعمال الخدمات المصرفية للأفراد بواقع 85 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.7 %. وعلى نحو منفصل، سجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 11 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 87 مليار درهم على خلفية الزخم الكبير للودائع الاستثمارية التي جذبت اهتماماً متزايداً من المتعاملين، في حين حافظت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على استقرارها منذ بداية العام حتى تاريخه لتبلغ 48 مليار درهم.

وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 145 مليار درهم، بزيادة 8.2 % حتى تاريخه من العام، مدعومة بشكل أساسي من قطاع الخدمات، والسيارات والمؤسسات المالية. وبلغ إجمالي التمويلات المؤسسية الجديدة 37 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، بنمو نسبته 85 % على أساس سنوي، كما بلغ سداد المدفوعات والتسويات المبكرة 27 مليار درهم، مما قاد إلى نمو بقيمة 10 مليارات درهم في هذه المحفظة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023. ويستند هذا النمو إلى انتعاش قوي في محفظة الخدمات المصرفية للشركات، حيث أتاح وضع السيولة القوي للبنك نشر عمليات التمويل بشكل استراتيجي، إلى جانب انخفاض مستوى التسويات المبكرة. وسجلت إيرادات هذا القطاع نمواً كبيراً لتصل إلى 3.4 مليارات درهم، بزيادة قدرها 29 % على أساس سنوي مقارنة مع 2.7 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وارتفعت عائدات محفظة التمويل المؤسسي بمعدل 300 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.38 %، مقارنة مع 3.39 %. أما على صعيد التمويل، فقد ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 10 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما تأثرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، على خلفية قيام شركات كبيرة بتدوير ودائعها إلى حسابات استثمارية ذات عائدات أعلى.

وواصلت محفظة الخزانة لعب دور قوي في دعم النمو بنك دبي الإسلامي باعتبارها الجهة المسؤولة عن دفتر الدخل الثابت للبنك. وتبلغ قيمة محفظة الصكوك الاستثمارية الآن 66 مليار درهم، بزيادة قدرها 26.8 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتشكل حصة كبيرة تبلغ نسبتها 21 % من موجودات البنك. وبلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في الصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 19 مليار درهم، على أساس سنوي وبنحو ضعفي ما تم تسجيله في الفترة ذاتها من العام الماضي، مما أدى إلى تحقيق نمو صافي بقيمة 14 مليار درهم في الفترة المشار إليها. وسجلت المحفظة عائدات قوية بنسبة 4.61 %، بزيادة قدرها 65 نقطة أساس على أساس سنوي.