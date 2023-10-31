سوق دبي الأفضل خليجياً منذ بداية 2023 بارتفاع 16.22%

حقق سوق دبي المالي أفضل أداء خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى توالي إعلان نتائج قوية للشركات والبنوك عن الربع الثالث لعام 2023.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 16.22% خلال 10 أشهر، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام الماضي وصولاً إلى 3877.08 نقطة في آخر جلسات أكتوبر، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 72 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات العام الماضي إلى 653.94 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، آخر جلسات أكتوبر.

المؤشرات الخليجية

وخالف سوق دبي مؤشرات الأسواق الخليجية التي شهدت أغلبها تراجعاً في الأداء خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، حيث تراجع مؤشر بورصة الكويت 11.98%، وبورصة قطر 10.84%، وسوق أبوظبي 8.49%، وبورصة مسقط 6.71%، في المقابل ارتفع المؤشر السعودي «تاسي» 1.32%، وبورصة البحرين التي ارتفعت بنسبة 1.79%.

الأسهم المحلية

وخلال 10 أشهر، تعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «الخليج للملاحة» 945%، و«اكتتاب القابضة» 90%، و«مصرف عجمان» 73.7%، و«بنك المشرق» 63%، و«إعمار للتطوير» 40.6%.

وزاد «الإمارات دبي الوطني» 30.4%، و«سالك» 28.6%، و«أملاك للتمويل» 28.2%، و«إمباور» 26%، و«الاتحاد العقارية» 19.6%، و«تبريد» 18.2%، و«إعمار العقارية» 14.2%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من التداولات مستقطباً سيولة بنحو 19.56 مليار درهم منذ مطلع العام، و«الإمارات دبي الوطني» جاذباً أكثر من 10 مليارات درهم، و«دبي الإسلامي» بنحو 6.27 مليارات درهم.

مكاسب

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 241 مليار درهم لرأسمالها السوقي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.205 تريليونات درهم في نهاية العام الماضي إلى 3.446 تريليونات درهم في آخر جلسات أكتوبر، موزعة بواقع 2.792 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و653.94 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

أداء شهري

على المستوى الشهري، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3877.08 نقطة، متراجعاً 6.88%، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9343.88 نقطة، متراجعاً بنسبة 4.51% خلال شهر أكتوبر.

أداء يومي

على المستوى اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1% عند مستوى 3877.08 نقطة، فيما أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، عند مستوى 9343.88 نقطة، مرتفعاًً بنسبة 0.63%، خلال تداولات أمس، آخر جلسات شهر أكتوبر.

وواصل سهم «إعمار العقارية» تصدر تداولات سوق دبي المالي، ليرتفع السهم خلال جلسة أمس، بنسبة 2.9% ليغلق عند 6.69 دراهم، وبسيولة تجاوزت 117.48 مليون درهم.

وارتفعت في سوق دبي بنهاية الجلسة أسهم «إعمار للتطوير» 5%، و«أرامكس» 4.5%، و«تعاونية الاتحاد» 3.4%، و«دبي الإسلامي» 0.75%.

وفي سوق أبوظبي، صعدت أسهم «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» 7.3%، و«الواحة كابيتال» 6.1%، و«فودكو الوطنية» 5.6%، و«الجرافات البحرية» 5.5%.