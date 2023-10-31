«ون زعبيل» يرحب بملاك وحداته السكنية الفاخرة في برج «ذا ريزيدينسز»

يستعد ون زعبيل، المشروع الأيقوني المملوك بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، لاستقبال ملاك الوحدات السكنية الفاخرة للغاية في برج ون زعبيل ذا ريزيدينسز، في نوفمبر من العام 2023. ويعد تقريب موعد الافتتاح الرسمي المرتقب شهرين علامة فارقة وبصمة مميزة لهذا المشروع.

يعتبر هذا المشروع متعدد الاستخدامات، الحائز جوائز عالمية، إنجازاً معمارياً وأعجوبة هندسية، وما هو إلا دلالة على الطموح والابتكار في دبي، التي تظهر بشكل جلي من خلال تصميمه الخارجي الأنيق وأدق التفاصيل في التصاميم الداخلية للمشروع. تزين ببرجيْه الفريدين اللذين يربطهما ذا لينك أطول برج معلق كابولي في العالم، الذي سيقدم لزواره خدمات ضيافة وترفيه فاخرة ومتنوعة.

يبلغ ارتفاع ون زعبيل ذا ريزيدينسز 235 متراً، ويتكون من 59 طابقاً، مقدماً خيارات سكنية متنوعة، منها 264 شقة سكنية فاخرة للغاية تتراوح عدد الغرف فيه بين غرفة نوم واحدة، وغرفتي نوم، و3 غرف نوم، وكذلك أربع غرف نوم (من فئة طابق أو طابقين)، إضافة إلى توافر خيار بنتهاوس مكون من 5 غرف نوم. ابتداءً من شهر نوفمبر، سوف يتم استقبال الملّاك في هذه الوجهة المنشودة، الذين سوف يحظون بنمط حياةٍ راقٍ مع إطلالات لا مثيل لها على أفق دبي، مع سهولة الوصول إلى أهم الوجهات في دبي.

صممت هذه الوحدات السكنية بعناية فائقة تضاهي الجودة العالمية، كما امتازت التشطيبات النهائية بتصميمها من قبل أفضل الحرفيين، بهدف خلق تجربة معيشية راقية بكل التفاصيل. يضم مشروع ون زعبيل مركزاً سكنياً راقياً ينافس المعايير العالمية، ومساحات بيع بالتجزئة فاخرة للغاية، فضلاً عن الفندق الحضري الأول من نوعه للعلامة العالمية ون آند أونلي، ألا وهو ون آند أونلي ون زعبيل، أما سيرو فهو فندق فريد من نوعه يقدم خدمات علاج وتعافٍ. وسيصبح سيرو ون زعبيل وجهة رائعة لبرنامج شمولي للياقة البدنية والعافية، في أجواء فندقية أنيقة مع إطلالات ساحرة على أفق دبي.

علق عصام كلداري، مدير ون زعبيل، بهذه المناسبة قائلاً: «شهدت رحلة التسليم العديد من الإنجازات المذهلة على مدار مراحل الإنجاز، وجاء هذا المشروع تماشياً مع تطلعات المواطنين والمقيمين في الحصول على مساحات متعددة الاستخدامات راقية وفاخرة، للإقامة والعمل والترفيه. يسر ون زعبيل الترحيب بالأفراد والعائلات التي عهدت إلينا بناء منازلها في المرحلة الأولى من افتتاح المشروع للجمهور عامة. نهدف، على الدوام، إلى عكس روح الابتكار والمبادرة في دبي ورد الجميل لها، ومن جانبها تبنّت دبي مشروعنا في جميع المراحل. مع اقترابنا للوصول إلى المراحل النهائية لهذا المشروع الضخم، نستعد لاستقبال زوارنا الباحثين عن الرقي وذوي العقلية الاستراتيجية، جنباً إلى جنب مع رجال الأعمال والسياح، ونحن ممتنون للحرص والحماس الذي لمسناه من الجميع».

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