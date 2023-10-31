«مجموعة ميدان» تعين «بارك واي» مقاولاً لتنفيذ «أوبال جاردنز»

عينت «مجموعة ميدان»، المطور العقاري الرائد عالمياً، مقاولاً لتنفيذ مشروع «أوبال جاردنز» الواقع في ديستريكت 11 ضمن «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم»، المجتمع الراقي الذي أطلقته «ميدان» في قلب دبي. وتم إرساء عقد البناء على شركة «بارك واي العالمية للمقاولات» المتخصصة بتنفيذ الإنشاءات المعمارية والتصميمات الداخلية، التي تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع السكنية الراقية عبر مناطق الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستتولى «بارك واي العالمية للمقاولات» بناء 435 فيلا ومنزل تاون هاوس، إضافة إلى نادٍ ومسجد وبيوت للحراسة وبحيرات كريستالية، إلى جانب أعمال البنية التحتية والمساحات الطبيعية؛ حيث من المقرر الانتهاء من أعمال البناء في غضون 24 شهراً.

وسيضم «أوبال جاردنز» فللاً مكونة من أربع وخمس وست غرف نوم، إضافة إلى فلل شبه مستقلة مكونة من أربع غرف نوم، ومنازل تاون هاوس مكونة من أربع غرف نوم، وذلك ضمن مجتمع مسور وآمن على شواطئ بحيرة كريستالية في قلب دبي. ويُعد هذا المشروع جزءاً من ديستريكت 11 ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، إحدى المناطق السكنية المفضلة في دبي.

وبهذه المناسبة، قال محمد راشد، الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة «نخيل»: «أصبحت «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم» واحدة من أكثر وجهات السكن المفضلة للعائلات التي تبحث عن مناطق خضراء مفتوحة ومجموعة متنوعة من المرافق عالية الجودة. ويوفر مشروع «أوبال جاردنز» لقاطنيه أسلوب حياة رفيع المستوى ضمن مجتمع مسور آمن، ويتمتع بكثافة سكانية منخفضة مع سهولة الوصول إلى المواقع الرئيسية في دبي».

وتحظى الفلل ومنازل التاون هاوس في مشروع «أوبال جاردنز» بمساحات خضراء غنية، متيحة لقاطنيها الكثير من الخصوصية والهدوء. وسيضم المشروع بحيرة كريستالية مع شواطئ رملية وسط المجتمع السكني، ما يتيح للسكان الاستمتاع بالعديد من الرياضات والأنشطة المائية. علاوة على ذلك يوفر المشروع ما يزيد على 5 كيلومترات من مسارات ركوب الدراجات والمشاة، إضافة إلى حديقة مترامية الأطراف تضم منطقة لعب للأطفال، ومركزاً للياقة البدنية في الهواء الطلق، وملعباً رياضياً، ومناطق جلوس مظللة وأخرى للتنزه، ومنصة مخصصة لممارسة اليوغا، ما يتيح لقاطني المشروع الاستمتاع بنمط حياة غني ونشط على مقربة من داون تاون دبي.

يقع مشروع «أوبال جاردنز» في الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم عند تقاطع طريق دبي - العين وطريق الشيخ محمد بن زايد؛ وبذلك يتيح لقاطنيه الوصول بسهولة إلى وسط مدينة دبي والمعالم الرئيسية الأخرى في المدينة، إضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر والحدائق والمدارس المجاورة.