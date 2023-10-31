سوق دبي الحرة تفوز بجائزة «أفضل شريك عالمي» من «تريب دوت كوم»

أضافت سوق دبي الحرة إنجازاً آخر إلى سجلها الحافل، بفوزها بجائزة «أفضل شريك عالمي»، خلال حفل توزيع جوائز «مجموعة تريب دوت كوم»، الذي أقيم مؤخراً في مركز المؤتمرات- «منتجعات وورلد سنغافورة»، على هامش انعقاد «قمة الشركاء العالميين».

شهد الحدث، الذي نظمته «مجموعة تريب دوت كوم»، الشركة العالمية الرائدة في تقديم خدمات السفر، مشاركة واسعة لكبار الضيوف من الخبراء والمتخصصين، وممثلي كبرى شركات ومؤسسات قطاع السفر من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الفنادق وشركات الطيران وشركاء تسويق الوجهات، ونالت السوق الحرة هذا التكريم تقديراً لأدائها المميز، وشراكتها الاستراتيجية مع شركة «سي تريب»، إحدى الشركات التابعة لمجموعة «تريب دوت كوم».

وفي هذا السياق أعرب كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، عن سعادته بحصول السوق الحرة على جائزة «أفضل شريك عالمي» من «مجموعة تريب دوت كوم»، مؤكداً أهمية اختيار سوق دبي الحرة شريكاً عالمياً بارزاً لشركة «سي تريب» خارج الصين، ومنوهاً بأن هذا الإنجاز يسلط الضوء على أهمية المسافر الصيني في أعمال السوق الحرة.

تسلمت الجائزة، بالنيابة عن سوق دبي الحرة، سانشاين بيان، مديرة الموارد وتطوير الموظفين.

تجدر الإشارة إلى أن سوق دبي الحرة بدأت شراكتها مع «سي تريب» في ختام اجتماع، أقيم على هامش «أسبوع دبي في الصين» في أكتوبر 2016، وشهد توقيع الجانبين مذكرة تفاهم، أعقبها دخول السوق الحرة في اتفاقية رئيسية جعلت منها شريكاً استراتيجياً لـ«سي تريب» في عام 2018، ومنذ ذلك الحين عمدت السوق الحرة إلى تعزيز التكامل بين خططها التسويقية والإمكانات الكبيرة، التي تتمتع بها «سي تريب» في الوصول إلى العملاء الصينيين.

ومع التعافي الملحوظ، الذي شهده قطاع السياحة وتحقيقه نمواً تدريجياً، اتخذت مجموعة تريب دوت كوم خطوة مهمة نحو استراتيجية «التركيز المحلي والرؤية العالمية»، من خلال عقد قمة الشركاء العالمية في الخارج للمرة الأولى، خطوة تجسد التوقعات الطموحة لقطاع السياحة الداخلية والخارجية، وتؤكد من جديد التزام الشركة بتعزيز نمو شركائها العالميين.

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