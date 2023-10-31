839 مليون درهم تداولات عقارات مدن الوسطى والشرقية بالشارقة في 9 أشهر

أفاد تقرير أداء القطاع العقاري في مناطق ومدن إمارة الشارقة، الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة، أن حجم التداولات النقدية في المنطقتين الوسطى والشرقية وصل إلى 839 مليون درهم وتم تنفيذها من خلال فروع الدائرة الأربعة في المنطقة الوسطى، ومدن خورفكان، ودبا الحصن، وكلباء، وبلغ إجمالي المعاملات العقارية بفروع الدائرة عدد 19,658 معاملة. كما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع 20 مليون قدم مربعة خلال ذات الفترة.

وقال عمر المنصوري، مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن القطاع العقاري في المنطقتين الوسطى والشرقية، يُواصل النمو بوتيرة تصاعدية ولا يزال يُشكّل عامل جذب واستقطاب رئيسياً للمستثمرين العرب والأجانب، وذلك في ظل توفر البُنية التحتية والتشريعية المتطورة والاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به مدن ومناطق إمارة الشارقة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي البارز الذي يتوسط إمارات الدولة، والتي تعزّز جميعها من مكانة الإمارة وسمعتها المرموقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.

فيما تؤكد نتائج التقرير أهمية المزايا التنافسية التي تُقدّمها حكومة الشارقة للمستثمرين، انسجاماً مع الخطط التنموية المُستدامة التي وضعتها الإمارة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة في سبيل بناء اقتصاد الغد، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحرصهما الكبير على ترسيخ مكانة الإمارة المميزة كوجهة للعيش والعمل، مما ساهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الإمارات.

قيم التداولات بالفروع

وفي التفاصيل أفاد المنصوري أن حجم التداول في الأفرع الأربعة شكل 4.4% من مجمل حجم التداول في القطاع العقاري في الإمارة خلال الأشهر التسعة من عام 2023، حيث بلغ إجمالي حجم التداول النقدي في المنطقة الوسطى 376.3 مليون درهم بنسبة 2% من إجمالي حجم التداول، بينما بلغ 274.8 مليون درهم في مدينة خورفكان بنسبة 1.4%، و172.3 مليون درهم في مدينة كلباء وبنسبة 0.9%، ونحو 15.6 مليون درهم في مدينة دبا الحصن بنسبة 0.1% إجمالي حجم التداول الكلي للفروع.

معاملات الرهن بالفروع

وبحسب التقرير الذي أصدرته الدائرة خلال الأشهر التسعة من عام 2023، أوضح المنصوري أن فروع الدائرة نفذت 423 معاملة رهن، وبقيمة إجمالية بلغت 365 مليون درهم.

معاملات البيع

قال المنصوري إن عدد معاملات البيع في المنطقة الوسطى خلال الأشهر التسعة من العام الجاري وصل إلى 300 معاملة جرت في 39 منطقة مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 260.5 مليون درهم، واستحوذت المدينة القاسمية على الجزء الأكبر منها بواقع 120 معاملة بنسبة وصلت إلى 40% من مجمل معاملات البيع، تلتها منطقة البليدة بـ 28 معاملة، ثم منطقة طوى حمدة بـ 16 معاملة، ومنطقة الثمامة بـ 15 معاملة.

فيما أضاف المنصوري أن عدد المعاملات في مدينة خورفكان بلغ 132 معاملة جرت في 29 منطقة بقيمة إجمالية بلغت 98.8 مليون درهم، فيما سجلت منطقتا حي الحراي التجارية والصناعية بواقع 15 معاملة لكل منهما من مجمل معاملات البيع في المدينة، ثم منطقة المديفي بـ 13 معاملة، تلتها منطقة (البردي 2) بـ 12 معاملة.

بينما أشار المنصوري إلى أن عدد المعاملات في مدينة كلباء وصل إلى 156 معاملة في 32 منطقة بالمدينة بقيمة وصلت إلى 80.4 مليون درهم، 18.6% منها كانت في منطقة صناعية كلباء بواقع 29 معاملة، تلتها منطقة الصناعية بـ 24 معاملة، ثم منطقة الساف بـ 15 معاملة، تلتها منطقة تجارية سور كلباء بـ 14 معاملة.

وكشف مدير إدارة الفروع بدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن معاملات البيع في مدينة دبا الحصن توزعت على 4 مناطق تمت من خلال 20 معاملة بقيمة 11.9 مليون درهم، وجرى 65% منها في منطقة حي الشمالي بواقع 13 معاملة.