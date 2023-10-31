مجموعة «ألِف» تطلق نمى 1 في الممشى «رسيل» بالشارقة

أعلنت مجموعة «ألِف»، شركة تطوير مجتمعات ووجهات وتجارب نمط الحياة في الشارقة، عن نجاح إطلاق (نمى 1)، ضمن المجمع السكني الممشى «رسيل» في الشارقة.

وعزت المجموعة هذا النجاح إلى الطلب المتزايد من العملاء والمستثمرين، والذي تحقق بمبيعات مجمع درب بالشارقة.

ويضم مجمع نمى نحو 1029 وحدة، موزعة على 6 مبانٍ. ويحتوي نمى 1، المبنى الأول، على 134 شقة مصممة بشكل هندسي جميل من 1 إلى 3 غرف نوم، وتتميز كل وحدة بأسقف عالية، وأرضيات أنيقة من البلاط ونوافذ كبيرة، تسمح بدخول ضوء الشمس، مما يخلق جواً فسيحاً وإطلالة خارجية مفتوحة على المتنزه.

وقالت مجموعة ألِف: «نحن فخورون للغاية بنجاح إطلاق نمى 1 في الممشى «رسيل»، وتماشياً مع تطلعات الشارقة للتطوير عملنا في مجموعة ألِف بجهد كبير، لضمان أن يوفر المشروع فرصاً هائلة للمستثمرين. نهدف إلى مواصلة خدمة مجتمعاتنا، من خلال الارتقاء بأنماط الحياة، وتوفير المعيشة الفاخرة، ومنافذ البيع التجزئة».

وأضافت: «يمثل مجمع نمى المرحلة الختامية والنهائية للمجمعات السكنية. هذه الإضافة المتطورة هي نتيجة للنجاح الكبير المتحقق من مبيعات المجموعة الأولى من مباني «درب»، التي تسعى أيضاً إلى تزويد السكان بتجربة حياة مائية منسقة بعناية وأسلوب حياة هادئ في الشارقة. تعد الوحدات المعاصرة المريحة والواسعة مثالية للعائلات والمستثمرين، الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى أماكن هادئة للاسترخاء والاستجمام والازدهار».

ويضم نمى 1 أحدث التجهيزات المعمارية، بما في ذلك عزل الجدران للضوضاء الخارجية، والنوافذ ذات الزجاج المزدوج لتنظيم درجة الحرارة، وأنظمة تكييف الهواء والإضاءة الموفرة للطاقة، وتم تحديد موقع المباني بشكل استراتيجي وتصميمها بشكل مستدام لزيادة التهوية ودوران الهواء النقي، وخفض استهلاك الطاقة بشكل أكبر.

وتشمل وسائل الراحة للمقيمين أحواضاً للسباحة، ومناطق أخرى لترفيه للأطفال والحدائق والوصول إلى متاجر التجزئة وإطلالات على المسطحات المائية المتميزة. يقع الممشى رسيل (المنطقة 3) على بعد مسافة قصيرة من مطار الشارقة الدولي، ومجمع مدارس الأطفال، وجامعة الشارقة، ومدينة الشارقة للرعاية الصحية، وهو مشروع سكني يتميز بجاذبية هائلة للمستثمرين، الذين يتطلعون إلى الاستثمار في نمط حياة فاخر، عبر مجمعاته المختلفة، والبالغة 2210 وحدات سكنية.