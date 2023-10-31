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العربية للطيران تطلق رحلات مباشرة تربط رأس الخيمة بمدينة كوزيكود الهندية

10/31/2023 3:00:28 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلات جديدة بين إمارة رأس الخيمة ومدينة كوزيكود (كاليكات) في ولاية كيرلا بالهند.

ستربط الخدمة الجديدة المباشرة مطار رأس الخيمة الدولي بمطار كوزيكود الدولي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً ابتداء من 22 نوفمبر 2023.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يسرنا الإعلان عن إطلاق رحلات جديدة ومباشرة من رأس الخيمة إلى كوزيكود في الهند، وهذا يعكس التزامنا المستمر بتزويد عملائنا بخيارات سفر مريحة، فضلاً عن تعزيز الروابط التجارية والسياحية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند. ونتطلع إلى بدء تسيير رحلاتنا الجديدة التي ستوفر لعملائنا خيارات جديدة وقيمّة للسفر بين المدينتين».

بدأت العربية للطيران عملياتها التشغيلية في مطار رأس الخيمة في مايو 2014. وتوفر الناقلة للمسافرين خيارات سفر مدفوعة بالقيمة إلى طيف واسع من الوجهات العالمية انطلاقاً من ثلاثة مطارات في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في الشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين رأس الخيمة وكوزيكود عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة «العربية للطيران» أو التواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

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