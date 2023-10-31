53 % من الموظفين في المنطقة يخشون أخطار التجسس السيبراني

وفقاً لنتائج استطلاع أجرته شركة كاسبرسكي عن رقمنة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في صيف سنة 2023، عبَّر 53% من الموظفين المشاركين في الاستطلاع عن خشيتهم تجسس الطائرات من دون طيار إذ تعد الطائرات من دون طيار وسيلة يستخدمها المخترقون والجواسيس للتجسس على الشركات ومراكز البيانات بغية الحصول على الأسرار المهنية والمعلومات السرية وغيرها من البيانات الحساسة، فيمكن لطائرة من دون طيار أن تحمل جهازاً لاختراق شبكات الشركة المستهدفة؛ مثلاً يمكنها حمل هاتف ذكي، أو حاسوب صغير (مثل حاسوب Raspberry Pi)، أو جهاز يعترض الإشارات (مثل جهاز Wi-Fi Pineapple )، إذ يستخدم المخترقون هذه الأجهزة للوصول إلى بيانات الشركة وتعطيل اتصالاتها، وهذا تهديد تتعرض له جميع سبل الاتصال اللاسلكية بما يشمل شبكات Wi-Fi، والبلوتوث، وأنظمة تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID)، وسواها.

وقدمت الطائرات من دون طيار مستوى جديداً من القدرات لمجال التجسس السيبراني، إذ يمكنها الوصول إلى قنوات نقل بيانات لا يمكن للمخترق العادي البعيد عن الهدف الوصول إليها. وبالعودة إلى استطلاع كاسبرسكي، ركز المشاركون في الاستطلاع مخاوف التجسس عبر الطائرات المسيَّرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتصنيع والطاقة. وبشكل عام، قال 77% من الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا إن شركتهم ستستفيد من تثبيت أنظمة رصد طائرات من دون طيار للحماية من التجسس.

ويطلق اسم تقنية مقاومة الطائرات المسيرة على الأنظمة المستخدمة لرصد الطائرات من دون طيار، وتصنيفها، والتصدّي لها. وتستخدم هذه الأنظمة مجموعة واسعة من أجهزة الاستشعار ومنها الرادارات، ومحللات الترددات الراديوية، والكاميرات، وأجهزة الليدار (نظام شبيه بالرادار يستخدم الضوء بدل أمواج الراديو)، وأجهزة التشويش، وغيرها لتتبع وتحليل نشاط الطائرات من دون طيار.

وبشكل عام، يخشى 77% من الموظفين أن يكون التجسس السيبراني من داخل صناعتهم، وكانت مخاوفهم الأكثر شيوعاً أن التجسس قد يؤدي إلى خسارة شركاتهم للأموال (كما ذكر 42% من المشاركين) والملكية الفكرية (24%)، فضلاً عن تشويهه سمعة شركاتهم (16%).

وتؤدي تحليلات التهديدات دوراً فائق الأهمية في مواجهة التجسس السيبراني لأنها توفر معلومات عملية وإجراءات استباقية له، كما أنها تراقب أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالشركات باستمرار بحثاً عن علامات تدل على حدوث التجسس مثل الاستطلاع وتسرُّب البيانات، كما تحدد مصادر الخطر، وتوفر هذه التحليلات عناوين IP، والعلامات المتميزة للبرمجيات الخبيثة، والأنماط السلوكية التي تمكّن فرق الأمن السيبراني من اكتشاف هجمات التجسس وحظرها بشكل فوري.

وقال عماد الحفار، رئيس الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى كاسبرسكي: «أظهر استطلاعنا أن معظم ممثلي الأعمال يدركون أخطار التجسس السيبراني ولذا، سيكون من مصلحة الشركات أن تحصل على معلومات عن المناورات والتقنيات والإجراءات التي يستخدمها الجواسيس السيبرانيون بغية تكييف دفاعاتها وتطوير تدابير مقاومة للتصدي لهذه المناورات بشكل مجدٍ. وعادةً ما يُنفذ التجسس السيبراني عن طريق التصيد الاحتيالي، والبرمجيات الخبيثة، واستغلال الثغرات، والهجمات المستهدفة، ولكننا نحتاج اليوم أيضاً إلى أخذ تهديد التجسس باستخدام الطائرات من دون طيار في الاحتساب. ونحن في كاسبرسكي نقدم للشركات حلولاً لمقاومة الوسائل التقليدية للتجسس السيبراني إضافة للجديدة ومنها التجسس عبر الطائرات من دون طيار.

وعبر إعداد تقارير شاملة وعملية، تزيد خدمة Kaspersky Threat Intelligence وعي ومعرفة الشركات بحملات التجسس السيبراني البارزة، كما يقوم حل Kaspersky Antidrone باكتشاف الأجسام الطائرة غير المرغوب فيها وتصنيفها والتصدي لها، ثم يعرض جميع المعلومات المتوافرة عن الطائرة من دون طيار المُكتشفة في واجهة ويب واحدة، كما يسمح الحل بمراقبة المجال الجوي للمنطقة المراقَبة في وضعه التلقائي».